Зимовий стиль дружини Мессі: шкіряний тренч і шарф з екохутра

Антонелла Рокуццо вкотре підтверджує статус ікони стилю. Цього разу дружина Ліонеля Мессі обрала для зимової прогулянки шкіряний тренч глибокого шоколадного відтінку та масивний шарф з екохутра.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Образ Антонелли - це втілення стриманої елегантності з акцентом на якісні матеріали та продумані деталі. Вона зробила ставку на розкіш фактур і спокійну палітру, показавши, що справжній стиль не потребує надмірних прикрас.
Центральним елементом аутфіту став шкіряний тренч глибокого шоколадного відтінку. Такий верхній одяг уже кілька сезонів поспіль залишається ключовою інвестицією в гардероб, адже поєднує в собі практичність і позачасову естетику.
Довгий силует і чіткий акцент на талії формують витончений, але водночас упевнений образ, що ідеально вписується у тренд сучасної жіночої сили.
Головним акцентом стала масивний шарф з екохутра. Контраст між гладкою текстурою шкіри та пухнастим хутром створює візуальну глибину і додає образу тепла та затишку. Саме гра фактур робить ансамбль багатошаровим і стильним навіть без яскравих кольорів.
Завершили образ шкіряні рукавички та лаконічна сумка чорного кольору. Такі аксесуари підкреслюють прихильність Антонелли до стилю так званої "тихої розкоші", де ключову роль відіграють не логотипи, а якість матеріалів, чистота форм і стриманість.
Актуальність цього образу полягає у вдалому поєднанні одразу кількох зимових естетик. Тут і мінімалізм, і натуральна колірна гамма, і теплі фактури, які створюють відчуття комфорту навіть у холодну пору року.
Такий ансамбль виглядає доречно як для прогулянки містом, так і для вечірнього виходу.
"Лук" ідеально підходить для культурних подій, де важливо виглядати елегантно, але без надмірного пафосу.
Образ дружини Мессі вкотре доводить: сучасна мода дедалі більше цінує баланс між комфортом, якістю та стриманою розкішшю - і Антонелла Рокуццо володіє цим мистецтвом бездоганно.
