Денім, замша та куртка з хутряним коміром: зимовий "лук" Даші Трегубової

Понеділок 19 січня 2026 12:23
Денім, замша та куртка з хутряним коміром: зимовий "лук" Даші Трегубової Даша Трегубова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Акторка та ведуча Даша Трегубова показала стильний зимовий образ, в якому денім, замшеве взуття та куртка з хутряним коміром створюють ідеальну комбінацію. Цей "лук" поєднує практичність та елегантність і легко підходить як для прогулянок містом, так і для неформальних зустрічей.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала акторка

Головний акцент "лука" - куртка з об’ємним хутряним коміром. Така деталь не лише додає образу статусності, а й візуально робить силует більш тендітним, створюючи гармонійний баланс між об’ємом і легкістю.

Базою образу стали темно-сині джинси індиго, без зайвих потертостей. Такий вибір - вдалий хід, адже глибокий синій колір робить образ більш "дорогим" і водночас подовжує лінію ніг.

Джинси чудово поєднуються з різними типами взуття, а в цьому випадку - з замшевими чоботами, які додають м’якої текстури та благородного контрасту матеріалів.

Денім, замша та куртка з хутряним коміром: зимовий &quot;лук&quot; Даші ТрегубовоїДаша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Чому цей "лук" працює

Гра фактур

Поєднання гладкого матеріалу куртки, пухнастого хутра, грубого деніму та ворсистої замші робить навіть стриманий монохромний образ цікавим для сприйняття.

Універсальність

Такий комплект підходить і для прогулянки містом, і для неформальної ділової зустрічі. Він водночас виглядає розслаблено та зібрано.

Колірна гама

Темно-синій джинс у поєднанні з натуральними відтінками куртки та взуття - класика, яка завжди виглядає стильно і ніколи не виходить з моди.

Денім, замша та куртка з хутряним коміром: зимовий &quot;лук&quot; Даші ТрегубовоїДаша Трегубова задає тренди (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Як повторити стиль Даші Трегубової

Якщо ви хочете відтворити такий лук, зверніть увагу на кілька порад.

  • Фасон джинсів: вузькі джинси краще заправляти в чоботи, а прямі або кльош можна залишати зверху, щоб створити природну лінію, або зробити підвороти.
  • Аксесуари: великий комір куртки сам по собі є акцентом, тому сумку або прикраси краще обирати лаконічні - маленька сумка чіткої форми буде достатньою.
  • Догляд за замшею: замшеве взуття потребує захисту. Використовуйте водовідштовхувальний спрей, щоб зберегти гарний вигляд чобіт навіть у вологу погоду.

Денім, замша та куртка з хутряним коміром: зимовий &quot;лук&quot; Даші ТрегубовоїТрегубова показала модний образ на зиму (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Цей "лук" Даші Трегубової демонструє, як правильна комбінація матеріалів і кольорів може створити стильний та універсальний образ, який підходить для будь-якого зимового дня в місті.

Головний секрет - гра фактур і продумана простота аксесуарів, що дозволяє виглядати дорого і водночас невимушено.

