Денім, замша та куртка з хутряним коміром: зимовий "лук" Даші Трегубової
Акторка та ведуча Даша Трегубова показала стильний зимовий образ, в якому денім, замшеве взуття та куртка з хутряним коміром створюють ідеальну комбінацію. Цей "лук" поєднує практичність та елегантність і легко підходить як для прогулянок містом, так і для неформальних зустрічей.
Який "лук" вибрала акторка
Головний акцент "лука" - куртка з об’ємним хутряним коміром. Така деталь не лише додає образу статусності, а й візуально робить силует більш тендітним, створюючи гармонійний баланс між об’ємом і легкістю.
Базою образу стали темно-сині джинси індиго, без зайвих потертостей. Такий вибір - вдалий хід, адже глибокий синій колір робить образ більш "дорогим" і водночас подовжує лінію ніг.
Джинси чудово поєднуються з різними типами взуття, а в цьому випадку - з замшевими чоботами, які додають м’якої текстури та благородного контрасту матеріалів.
Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Чому цей "лук" працює
Гра фактур
Поєднання гладкого матеріалу куртки, пухнастого хутра, грубого деніму та ворсистої замші робить навіть стриманий монохромний образ цікавим для сприйняття.
Універсальність
Такий комплект підходить і для прогулянки містом, і для неформальної ділової зустрічі. Він водночас виглядає розслаблено та зібрано.
Колірна гама
Темно-синій джинс у поєднанні з натуральними відтінками куртки та взуття - класика, яка завжди виглядає стильно і ніколи не виходить з моди.
Даша Трегубова задає тренди (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Як повторити стиль Даші Трегубової
Якщо ви хочете відтворити такий лук, зверніть увагу на кілька порад.
- Фасон джинсів: вузькі джинси краще заправляти в чоботи, а прямі або кльош можна залишати зверху, щоб створити природну лінію, або зробити підвороти.
- Аксесуари: великий комір куртки сам по собі є акцентом, тому сумку або прикраси краще обирати лаконічні - маленька сумка чіткої форми буде достатньою.
- Догляд за замшею: замшеве взуття потребує захисту. Використовуйте водовідштовхувальний спрей, щоб зберегти гарний вигляд чобіт навіть у вологу погоду.
Трегубова показала модний образ на зиму (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Цей "лук" Даші Трегубової демонструє, як правильна комбінація матеріалів і кольорів може створити стильний та універсальний образ, який підходить для будь-якого зимового дня в місті.
Головний секрет - гра фактур і продумана простота аксесуарів, що дозволяє виглядати дорого і водночас невимушено.
