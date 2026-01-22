UA

Вагітна Олена Курбанова показала стильний образ у яскравій екошубі

Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча Олена Курбанова, яка зараз чекає на первістка, показала стильний зимовий образ у яскравій екошубі винного кольору. Поєднання текстурного трикотажу та модних аксесуарів робить цей "лук" одночасно ефектним і зручним для холодної пори.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала телеведуча

Вагітність не стає на заваді стильним експериментам: телеведуча вкотре довела, що навіть у зимову пору можна виглядати ефектно та сучасно.

Центральним елементом "лука" стала шуба з екохутра насиченого бордового відтінку, який ще називають винним або бургунді.

Цей колір не лише додає енергії, але й виділяє телеведучу на фоні зимового пейзажу.

Телеведуча показала модний "лук" (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Під шубою - яскраво-червоний в’язаний светр, який створює відчуття затишку.

Довгий шарф у тон не лише захищає від холоду, але й формує вертикальний акцент, візуально подовжуючи силует і роблячи образ гармонійним.

Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Особливу увагу привертають й інші елементи образу телеведучої: в’язані рукавички з етномотивами додають автентичності, а шкіряні штани та зручні черевики на шнурівці підкреслюють, що стиль вагітної може бути одночасно практичним і модним.

Таке поєднання багатошаровості та різних фактур робить образ універсальним: він підходить і для прогулянки містом, і для активного відпочинку на свіжому повітрі.

Як модно одягатися під час вагітності (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Як повторити цей "лук"

Яскрава шуба з екохутра

  • виберіть винний, бордовий або червоний відтінок
  • це головний акцент образу, який додає святковості та модного ефекту.

Трикотаж під шубою

  • м’який в’язаний светр або пуловер яскравого або пастельного тону
  • створює багатошаровість і відчуття затишку.

Штани та взуття

  • шкіряні або штани з екошкіри забезпечують практичність
  • зручні черевики на низькому ходу або шнурівці - комфорт для прогулянок.

Аксесуари

  • в’язані рукавички з етномотивами додають автентичності
  • довгий шарф або шапка у тон завершують образ і створюють вертикальний акцент.

Правило багатошаровості

  • поєднуйте фактури та кольори, щоб лук виглядав гармонійно
  • багатошаровість дозволяє легко регулювати тепло і зберігати стиль.

Олена Курбанова задає тренди (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

