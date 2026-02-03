Стримано й дорого: модний "лук" Ольги Сумської, який легко повторити

Який "лук" вибрала акторка

Ставка на багатошаровість та оверсайз

Основою "луку" став подовжений блейзер вільного крою. Світло-бежевий, майже лляний відтінок виглядає стримано та дорого, водночас не обтяжуючи образ зайвою формальністю.

Оверсайз-фасон додає актуальності й дозволяє почуватися комфортно - тренд, який уже кілька сезонів утримує позиції у світовій моді.

Під піджак Ольга Сумська одягла класичну білу сорочку чоловічого крою. Акторка носить її навипуск, що створює відчуття розслабленості та візуально витягує силует.

Такий прийом активно використовують стилісти, адже він дозволяє поєднати офісні елементи з повсякденним стилем без втрати елегантності.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Джинси замість класичних штанів

Замість строгих штанів Сумська обрала широкі джинси класичного блакитного кольору.

Саме цей елемент робить образ більш трендовим і живим, врівноважуючи діловий верх. Джинси додають динаміки та підкреслюють, що smart casual - це про баланс, а не про жорсткі правила.

Завершують аутфіт чорні загострені туфлі-човники на підборах. Вони додають жіночності та акуратно збирають увесь образ, повертаючи йому нотку класичної елегантності.

Сумська показала, як носити широкі джинси (фото: instagram.com/olgasumska)

Б’юті-акценти

Зачіска акторки - розпущене, ідеально вирівняне волосся - виглядає лаконічно та доглянуто. Фірмовий золотавий блонд гармонійно поєднується з теплою палітрою одягу.

Макіяж виконаний у нюдових відтінках з акцентом на очі, що створює свіжий і професійний вигляд, доречний як для телестудії, так і для міського виходу.

Важливою деталлю стала відсутність масивних прикрас. Мінімалізм дозволяє зосередити увагу на чистих лініях одягу та самій постаті акторки, не перевантажуючи образ.

Сумська задає тренди (фото: instagram.com/olgasumska)

Стиль без вікових обмежень

Образ Ольги Сумської - яскравий приклад того, як жінки після 50 можуть виглядати сучасно, впевнено й актуально, використовуючи базові речі з гардероба.

Smart casual у її виконанні - це не просто модний тренд, а універсальна формула стилю, яка працює поза віком і сезоном.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)