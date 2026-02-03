Сдержанно и дорого: модный "лук" Ольги Сумской, который легко повторить

Украинская актриса Ольга Сумская продемонстрировала элегантный и одновременно простой образ в стиле smart casual. Без лишних акцентов и показной роскоши она соединила базовые вещи так, что "лук" выглядит дорого, современно и актуально в любом возрасте - и главное, его легко повторить из вещей, которые уже есть в гардеробе многих женщин.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Ставка на многослойность и оверсайз
Основой "лука" стал удлиненный блейзер свободного кроя. Светло-бежевый, почти льняной оттенок выглядит сдержанно и дорого, при этом не отягощая образ излишней формальностью.
Оверсайз-фасон добавляет актуальности и позволяет чувствовать себя комфортно - тренд, который уже несколько сезонов удерживает позиции в мировой моде.
Под пиджак Ольга Сумская надела классическую белую рубашку мужского кроя. Актриса носит ее навыпуск, что создает ощущение расслабленности и визуально вытягивает силуэт.
Такой прием активно используют стилисты, ведь он позволяет совместить офисные элементы с повседневным стилем без потери элегантности.
Джинсы вместо классических брюк
Вместо строгих брюк Сумская выбрала широкие джинсы классического голубого цвета.
Именно этот элемент делает образ более трендовым и живым, уравновешивая деловой верх. Джинсы добавляют динамики и подчеркивают, что smart casual - это про баланс, а не про жесткие правила.
Завершают аутфит черные заостренные туфли-лодочки на каблуке. Они добавляют женственности и аккуратно собирают весь образ, возвращая ему нотку классической элегантности.
Бьюти-акценты
Прическа актрисы - распущенные, идеально выровненные волосы - выглядит лаконично и ухоженно. Фирменный золотистый блонд гармонично сочетается с теплой палитрой одежды.
Макияж выполнен в нюдовых оттенках с акцентом на глаза, что создает свежий и профессиональный вид, уместный как для телестудии, так и для городского выхода.
Важной деталью стало отсутствие массивных украшений. Минимализм позволяет сосредоточить внимание на чистых линиях одежды и самой фигуре актрисы, не перегружая образ.
Стиль без возрастных ограничений
Образ Ольги Сумской - яркий пример того, как женщины после 50 могут выглядеть современно, уверенно и актуально, используя базовые вещи из гардероба.
Smart casual в ее исполнении - это не просто модный тренд, а универсальная формула стиля, которая работает вне возраста и сезона.
