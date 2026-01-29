Стильно і практично: Сумська показала трендове пальто з екошкіри

Українська акторка Ольга Сумська поділилася у соцмережах стильним і водночас функціональним образом. Зірка показала трендове чорне пальто з екошкіри від українського бренду, головною особливістю якого є формат трансформера - одним рухом воно перетворюється на вкорочену куртку-"косуху".

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Яке пальто вибрала Сумська

Виріб виконаний у форматі трансформера: довга нижня частина легко відстібається, після чого пальто перетворюється на вкорочену куртку-"косуху".

Такий підхід дозволяє адаптувати образ під різні ситуації - від елегантних виходів до більш повсякденних і динамічних.

Ольга Сумська показала модне пальто (скриншот)

Пальто виконане у класичному чорному кольорі, який залишається беззаперечним трендом сезону. Подібні моделі з екошкіри також високо цінуються завдяки своїй універсальності, практичності та відповідності сучасним етичним і модним тенденціям.

Стильний образ від акторки (скриншот)

Окрему увагу привертають деталі крою. Пальто має характерні елементи байкерського стилю: масивну металеву фурнітуру, блискавки на рукавах, а також довгий пояс із пряжкою, який дозволяє регулювати об’єм на талії та формувати силует. Саме ці деталі додають образу зухвалості, не позбавляючи його елегантності.

Сумська задає тренди (скриншот)

Для стилізації Ольга Сумська обрала монохромний чорний комплект - костюм із широкими штанами, костюмним жилетом та піджаком. Таке поєднання підкреслило стриману розкіш образу та зробило акцент на самому пальті як ключовій модній деталі.

Монохром у чорному кольорі залишається одним із найсильніших прийомів для створення візуально стрункого й статусного силуету.

Сумська показала пальто з екошкіри на зиму (скриншот)

Сама акторка не приховувала захоплення обновкою. Вона подякувала дизайнерці бренду та назвала пальто фантастичною річчю, яка поєднує стиль, характер і зручність.

Образ Ольги Сумської став наочним прикладом того, як тренд на трансформери закріплюється у сучасній моді.

Функціональні речі, що можуть змінювати формат і настрій образу, дедалі частіше з’являються у колекціях українських брендів і знаходять відгук серед зірок та їхніх прихильників.