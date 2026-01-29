ua en ru
Стильно і практично: Сумська показала трендове пальто з екошкіри

Четвер 29 січня 2026 07:15
UA EN RU
Стильно і практично: Сумська показала трендове пальто з екошкіри Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Ольга Сумська поділилася у соцмережах стильним і водночас функціональним образом. Зірка показала трендове чорне пальто з екошкіри від українського бренду, головною особливістю якого є формат трансформера - одним рухом воно перетворюється на вкорочену куртку-"косуху".

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Яке пальто вибрала Сумська

Виріб виконаний у форматі трансформера: довга нижня частина легко відстібається, після чого пальто перетворюється на вкорочену куртку-"косуху".

Такий підхід дозволяє адаптувати образ під різні ситуації - від елегантних виходів до більш повсякденних і динамічних.

Стильно і практично: Сумська показала трендове пальто з екошкіриОльга Сумська показала модне пальто (скриншот)

Пальто виконане у класичному чорному кольорі, який залишається беззаперечним трендом сезону. Подібні моделі з екошкіри також високо цінуються завдяки своїй універсальності, практичності та відповідності сучасним етичним і модним тенденціям.

Стильно і практично: Сумська показала трендове пальто з екошкіриСтильний образ від акторки (скриншот)

Окрему увагу привертають деталі крою. Пальто має характерні елементи байкерського стилю: масивну металеву фурнітуру, блискавки на рукавах, а також довгий пояс із пряжкою, який дозволяє регулювати об’єм на талії та формувати силует. Саме ці деталі додають образу зухвалості, не позбавляючи його елегантності.

Стильно і практично: Сумська показала трендове пальто з екошкіриСумська задає тренди (скриншот)

Для стилізації Ольга Сумська обрала монохромний чорний комплект - костюм із широкими штанами, костюмним жилетом та піджаком. Таке поєднання підкреслило стриману розкіш образу та зробило акцент на самому пальті як ключовій модній деталі.

Монохром у чорному кольорі залишається одним із найсильніших прийомів для створення візуально стрункого й статусного силуету.

Стильно і практично: Сумська показала трендове пальто з екошкіриСумська показала пальто з екошкіри на зиму (скриншот)

Сама акторка не приховувала захоплення обновкою. Вона подякувала дизайнерці бренду та назвала пальто фантастичною річчю, яка поєднує стиль, характер і зручність.

Образ Ольги Сумської став наочним прикладом того, як тренд на трансформери закріплюється у сучасній моді.

Функціональні речі, що можуть змінювати формат і настрій образу, дедалі частіше з’являються у колекціях українських брендів і знаходять відгук серед зірок та їхніх прихильників.

