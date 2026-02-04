Соломия Витвицкая показала, как один аксессуар меняет весь образ

Соломия Витвицкая продемонстрировала, как один яркий аксессуар может задать настроение всему образу. С помощью красного берета телеведущая создала узнаваемый "парижский шик", сочетая его с классическими принтами и базовыми вещами.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Главный акцент - красный берет

Ключевым элементом образов Витвицкой является классический берет насыщенного красного цвета. Именно он формирует узнаваемую французскую стилистику и эффектно контрастирует с темными волосами телеведущей.

Благодаря простой форме и чистому цвету аксессуар легко интегрируется в повседневный гардероб.

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitvitska)

Классические принты как основа стиля

Красный берет Соломия сочетает с проверенными временем принтами, которые считаются каноническими для французского стиля.

Одним из таких решений стало темное платье в мелкий белый горошек. Принт polka dot добавляет образу романтичности и легкой ретро-нотки, при этом не отвлекая внимание от главного акцента.

Еще один характерный элемент - белый кардиган в тонкую синюю полоску. Этот узор давно закрепился как символ парижской моды и добавляет образу непринужденности, делая его более расслабленным и современным.

Витвицкая показала новый образ (фото: instagram.com/solomiyavitvitvitska)

Аксессуары и детали, завершающие образ

Важную роль в луках Витвицкой играют мелкие, но продуманные детали. Красная помада, подобранная в тон к берету, создает целостный и гармоничный вид - классический прием, который часто используют французские модницы.

В зимних вариантах образа телеведущая добавляет массивный вязаный шарф в похожей цветовой гамме. Это решение не только усиливает визуальный акцент, но и добавляет образу уюта и многослойности.

Отдельного внимания заслуживает фактурная сумка с деревянными ручками и сложным плетением. Она добавляет современности классическому аутфиту и балансирует между элегантностью и актуальными трендами.

Витвицкая показала стильный прием (фото: instagram.com/solomiyavitvitvitska)

Почему этот стилистический прием работает

Красный цвет в зоне лица всегда освежает и добавляет энергии. В сочетании с базовыми оттенками - черным, белым и темно-синим - яркий аксессуар становится центральным элементом образа, не создавая ощущения перегруженности.

Пример Соломии Витвицкой демонстрирует, что парижский шик не требует сложных комбинаций. Достаточно одного выразительного аксессуара, базового гардероба и внимания к деталям, чтобы создать стильный и узнаваемый образ.

Соломия Витвицкая с женихом (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)