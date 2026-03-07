Яскраві стрілки, як у Злати Огнєвіч: трендовий макіяж на 8 березня
Українська співачка Злата Огнєвіч показала ефектний варіант святкового макіяжу з яскравими графічними стрілками. Такий акцент на очах легко повторити вдома - і він стане ідеальним рішенням для образу на 8 березня.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Ідеальний тон і природне сяйво
Почніть із підготовки шкіри: зволоження та легка тональна основа з натуральним фінішем. Консилером висвітліть зону під очима, зафіксуйте пудрою. Додайте трохи бронзера під вилиці та ніжні рум’яна. Хайлайтер нанесіть на верхню частину вилиць - шкіра має виглядати свіжою, а не "пласкою".
Головний акцент - яскраві стрілки
Саме вони створюють сценічний ефект, який бачимо у Злати.
- Нанесіть базу під тіні, щоб колір був насиченим і тримався довше.
- За бажанням зробіть тонку чорну лінію вздовж росту вій - це додасть глибини.
- Поверх або трохи вище намалюйте яскраву графічну стрілку, витягуючи "хвостик" до скроні.
Але найцікавіше - це лайфхак, який використовує сама співачка.
Лайфхак, якщо немає лайнера
Злата Огнєвіч показала швидкий і незвичний спосіб створення основи стрілки без професійного лайнера.
Крок 1. Ватна паличка замість пензля
Співачка набирає яскравий пігмент - це може бути кремова помада або кремові тіні - безпосередньо на ватну паличку.
Крок 2. Формування "хвостика"
Вона прикладає паличку до зовнішнього куточка ока і коротким рухом витягує колір у напрямку до скроні. Так утворюється м’яка, але чітка база для майбутньої стрілки.
Крок 3. Графічне доопрацювання
Після цього артистка бере тонку кисть і надає лінії гостроти - вирівнює край, заповнює міжвійковий простір і робить форму більш виразною.
Завершення образу
Вії ретельно профарбуйте тушшю, зосередившись на зовнішніх кутиках. Брови залиште природними - без надмірної графіки. Губи краще оформити нюдовим олівцем і блиском, щоб не перевантажувати образ.
Чому цей макіяж у тренді
Графічні стрілки - один із головних б’юті-трендів сезону. Вони дозволяють додати індивідуальності навіть мінімалістичному образу. При цьому техніка з ватною паличкою робить яскравий макіяж доступним навіть для тих, хто не має професійних інструментів.
Образ у стилі Злати Огнєвіч доводить: достатньо одного сміливого акценту, щоб повністю змінити настрій і зробити макіяж по-справжньому трендовим.
