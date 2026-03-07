ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Яскраві стрілки, як у Злати Огнєвіч: трендовий макіяж на 8 березня

14:15 07.03.2026 Сб
2 хв
Співачка показала несподіваний лайфхак, щоб зробити ідеальні стрілки
aimg Катерина Собкова
Яскраві стрілки, як у Злати Огнєвіч: трендовий макіяж на 8 березня Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Українська співачка Злата Огнєвіч показала ефектний варіант святкового макіяжу з яскравими графічними стрілками. Такий акцент на очах легко повторити вдома - і він стане ідеальним рішенням для образу на 8 березня.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Як повторити "лук" Злати Огнєвіч зі "шкірянкою", що виглядає на мільйон

Ідеальний тон і природне сяйво

Почніть із підготовки шкіри: зволоження та легка тональна основа з натуральним фінішем. Консилером висвітліть зону під очима, зафіксуйте пудрою. Додайте трохи бронзера під вилиці та ніжні рум’яна. Хайлайтер нанесіть на верхню частину вилиць - шкіра має виглядати свіжою, а не "пласкою".

Головний акцент - яскраві стрілки

Саме вони створюють сценічний ефект, який бачимо у Злати.

  1. Нанесіть базу під тіні, щоб колір був насиченим і тримався довше.
  2. За бажанням зробіть тонку чорну лінію вздовж росту вій - це додасть глибини.
  3. Поверх або трохи вище намалюйте яскраву графічну стрілку, витягуючи "хвостик" до скроні.

Але найцікавіше - це лайфхак, який використовує сама співачка.

Лайфхак, якщо немає лайнера

Злата Огнєвіч показала швидкий і незвичний спосіб створення основи стрілки без професійного лайнера.

Крок 1. Ватна паличка замість пензля

Співачка набирає яскравий пігмент - це може бути кремова помада або кремові тіні - безпосередньо на ватну паличку.

Крок 2. Формування "хвостика"

Вона прикладає паличку до зовнішнього куточка ока і коротким рухом витягує колір у напрямку до скроні. Так утворюється м’яка, але чітка база для майбутньої стрілки.

Крок 3. Графічне доопрацювання

Після цього артистка бере тонку кисть і надає лінії гостроти - вирівнює край, заповнює міжвійковий простір і робить форму більш виразною.

Завершення образу

Вії ретельно профарбуйте тушшю, зосередившись на зовнішніх кутиках. Брови залиште природними - без надмірної графіки. Губи краще оформити нюдовим олівцем і блиском, щоб не перевантажувати образ.

Чому цей макіяж у тренді

Графічні стрілки - один із головних б’юті-трендів сезону. Вони дозволяють додати індивідуальності навіть мінімалістичному образу. При цьому техніка з ватною паличкою робить яскравий макіяж доступним навіть для тих, хто не має професійних інструментів.

Образ у стилі Злати Огнєвіч доводить: достатньо одного сміливого акценту, щоб повністю змінити настрій і зробити макіяж по-справжньому трендовим.

Вас також може зацікавити

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Ціна війни: що сталося на Близькому Сході за тиждень і як це впливає на Україну
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС