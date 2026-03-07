ua en ru
Яркие стрелки, как у Златы Огневич: трендовый макияж на 8 марта

14:15 07.03.2026 Сб
2 мин
Певица показала неожиданный лайфхак, чтобы сделать идеальные стрелки
aimg Катерина Собкова
Яркие стрелки, как у Златы Огневич: трендовый макияж на 8 марта Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Украинская певица Злата Огневич показала эффектный вариант праздничного макияжа с яркими графическими стрелками. Такой акцент на глазах легко повторить дома - и он станет идеальным решением для образа на 8 марта.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Как повторить "лук" Златы Огневич с "кожанкой", которая выглядит на миллион

Идеальный тон и естественное сияние

Начните с подготовки кожи: увлажнение и легкая тональная основа с натуральным финишем. Консилером высветлите зону под глазами, зафиксируйте пудрой. Добавьте немного бронзера под скулы и нежные румяна. Хайлайтер нанесите на верхнюю часть скул - кожа должна выглядеть свежей, а не "плоской".

Главный акцент - яркие стрелки

Именно они создают сценический эффект, который видим у Златы.

  1. Нанесите базу под тени, чтобы цвет был насыщенным и держался дольше.
  2. При желании сделайте тонкую черную линию вдоль роста ресниц - это добавит глубины.
  3. Поверх или чуть выше нарисуйте яркую графическую стрелку, вытягивая "хвостик" к виску.

Но самое интересное - это лайфхак, который использует сама певица.

Лайфхак, если нет лайнера

Злата Огневич показала быстрый и необычный способ создания основы стрелки без профессионального лайнера.

Шаг 1. Ватная палочка вместо кисти

Певица набирает яркий пигмент - это может быть кремовая помада или кремовые тени - непосредственно на ватную палочку.

Шаг 2. Формирование "хвостика"

Она прикладывает палочку к внешнему уголку глаза и коротким движением вытягивает цвет по направлению к виску. Так образуется мягкая, но четкая база для будущей стрелки.

Шаг 3. Графическая доработка

После этого артистка берет тонкую кисть и придает линии остроту - выравнивает край, заполняет межресничное пространство и делает форму более выразительной.

Завершение образа

Ресницы тщательно прокрасьте тушью, сосредоточившись на внешних уголках. Брови оставьте естественными - без чрезмерной графики. Губы лучше оформить нюдовым карандашом и блеском, чтобы не перегружать образ.

Почему этот макияж в тренде

Графические стрелки - один из главных бьюти-трендов сезона. Они позволяют добавить индивидуальности даже минималистичному образу. При этом техника с ватной палочкой делает яркий макияж доступным даже для тех, кто не имеет профессиональных инструментов.

Образ в стиле Златы Огневич доказывает: достаточно одного смелого акцента, чтобы полностью изменить настроение и сделать макияж по-настоящему трендовым.

