ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Їжа

Швидкий рецепт салату з ковбасками: готується всього 5 хв

Понеділок 26 січня 2026 09:37
UA EN RU
Швидкий рецепт салату з ковбасками: готується всього 5 хв Рецепт салату з мисливськими ковбасками за 5 хв (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

Хрумкий, ароматний і по-справжньому ситний салат з мисливськими ковбасками - універсальна страва, яка готується лише за 5 хвилин. Чудово підійде для швидкого обіду чи перекусу на роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Салат з ковбасками: легкий рецепт

Інгредієнти:

  • мисливські ковбаски - 200 г
  • морква по-корейськи - 150 г
  • мариновані огірки - 3-4 шт.
  • кукурудза - 150 г
  • сухарики - 65 г
  • майонез - 50 г

Загальний час приготування - 5 хв.

Спосіб приготування

Наріжте мисливські ковбаски, додайте мариновані огірочки, корейську моркву, кукурудзу і сухарики.

Швидкий рецепт салату з ковбасками: готується всього 5 хвПриготування салату з ковбасками (фото: кадр з відео)

Спеції не потрібно додавати. Заправте майонезом і ретельно вимішайте.

Швидкий рецепт салату з ковбасками: готується всього 5 хвСмачний салат з мисливськими ковбасками (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Салати Приготування
Новини
Пенсії в Україні зростуть вдвічі: які зміни готує Кабмін для “мінімалки”
Пенсії в Україні зростуть вдвічі: які зміни готує Кабмін для “мінімалки”
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла