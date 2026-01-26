Швидкий рецепт салату з ковбасками: готується всього 5 хв
Рецепт салату з мисливськими ковбасками за 5 хв (ілюстративне фото: Freepik)
Хрумкий, ароматний і по-справжньому ситний салат з мисливськими ковбасками - універсальна страва, яка готується лише за 5 хвилин. Чудово підійде для швидкого обіду чи перекусу на роботі.
Салат з ковбасками: легкий рецепт
Інгредієнти:
- мисливські ковбаски - 200 г
- морква по-корейськи - 150 г
- мариновані огірки - 3-4 шт.
- кукурудза - 150 г
- сухарики - 65 г
- майонез - 50 г
Загальний час приготування - 5 хв.
Спосіб приготування
Наріжте мисливські ковбаски, додайте мариновані огірочки, корейську моркву, кукурудзу і сухарики.
Приготування салату з ковбасками (фото: кадр з відео)
Спеції не потрібно додавати. Заправте майонезом і ретельно вимішайте.
Смачний салат з мисливськими ковбасками (фото: кадр з відео)
