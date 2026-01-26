Быстрый рецепт салата с колбасками: готовится всего 5 мин
Рецепт салата с охотничьими колбасками за 5 мин (иллюстративное фото: Freepik)
Хрустящий, ароматный и по-настоящему сытный салат с охотничьими колбасками - универсальное блюдо, которое готовится всего за 5 минут. Прекрасно подойдет для быстрого обеда или перекуса на работе.
Салат с колбасками: легкий рецепт
Ингредиенты:
- охотничьи колбаски - 200 г
- морковь по-корейски - 150 г
- маринованные огурцы - 3-4 шт.
- кукуруза - 150 г
- сухарики - 65 г
- майонез - 50 г
Общее время приготовления - 5 мин.
Способ приготовления
Нарежьте охотничьи колбаски, добавьте маринованные огурчики, корейскую морковь, кукурузу и сухарики.
Приготовление салата с колбасками (фото: кадр из видео)
Специи не нужно добавлять. Заправьте майонезом и тщательно вымешайте.
Вкусный салат с охотничьими колбасками (фото: кадр из видео)
