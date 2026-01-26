ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Еда

Быстрый рецепт салата с колбасками: готовится всего 5 мин

Понедельник 26 января 2026 09:37
UA EN RU
Быстрый рецепт салата с колбасками: готовится всего 5 мин Рецепт салата с охотничьими колбасками за 5 мин (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Алекс Миль

Хрустящий, ароматный и по-настоящему сытный салат с охотничьими колбасками - универсальное блюдо, которое готовится всего за 5 минут. Прекрасно подойдет для быстрого обеда или перекуса на работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Салат с колбасками: легкий рецепт

Ингредиенты:

  • охотничьи колбаски - 200 г
  • морковь по-корейски - 150 г
  • маринованные огурцы - 3-4 шт.
  • кукуруза - 150 г
  • сухарики - 65 г
  • майонез - 50 г

Общее время приготовления - 5 мин.

Способ приготовления

Нарежьте охотничьи колбаски, добавьте маринованные огурчики, корейскую морковь, кукурузу и сухарики.

Быстрый рецепт салата с колбасками: готовится всего 5 минПриготовление салата с колбасками (фото: кадр из видео)

Специи не нужно добавлять. Заправьте майонезом и тщательно вымешайте.

Быстрый рецепт салата с колбасками: готовится всего 5 минВкусный салат с охотничьими колбасками (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты Салаты Приготовление
Новости
Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин для "минималки"
Пенсии в Украине вырастут вдвое: какие изменения готовит Кабмин для "минималки"
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света