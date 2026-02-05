Що буде в моді у 2026 році: Андре Тан назвав головні тренди

Український дизайнер Андре Тан назвав головні тренди моди 2026 року. Піджаки з об’ємними плечима, трикотажні комплекти, спідниці міді та металізовані тканини стануть ключовими елементами гардероба.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.
Піджаки з об’ємними плечима
У 2026 році піджаки з об’ємними плечима повертаються у новому вигляді. Вони стають м’якшими по крою, більш жіночними, але зберігають архітектурний характер силуету. Такі моделі легко поєднуються зі спідницями та штанами, створюючи образи, що поєднують строгість і легкість.
Спідниці міді та максі
У тренді залишаються спідниці довжини міді та максі, особливо зі шкіри, джинсу або сатину. Вони виглядають одночасно елегантно і практично, дозволяючи створювати образи на кожен день і для виходу у світ. Комбінація таких спідниць із легкими блузами чи піджаками виглядає сучасно та жіночно.
Трикотажні комплекти
Комфорт і стиль у 2026 році підкреслюють трикотажні комплекти - кардигани, спідниці та штани в одному кольорі або фактурі. Це універсальне рішення для роботи, прогулянки чи домашнього образу, що не вимагає додаткових комбінацій, але виглядає стильно.
Тонкі ремені поверх піджаків та пальт
Щоб надати образу елегантності, тонкі ремені використовують поверх піджаків та пальт. Вони підкреслюють талію і створюють завершений силует навіть у строгих моделях. Цей прийом допомагає оживити базові речі та надати образу сучасного вигляду.
Блузи з бантом та сорочки з воланами
Ретро-стиль 80-х повертається, але в більш мінімалістичному виконанні. Блузи з бантом і сорочки з легкими воланами додають романтики та жіночності. Вони гармонійно поєднуються з джинсами прямого крою або спідницями міді.
Металізовані тканини
Сріблясті та платинові відтінки тканин знову на піку популярності. Металізовані тканини витісняють золоті тони минулих сезонів, надаючи образам сучасності та легкого футуристичного відтінку.
Хутряні коміри та манжети
Хутряні деталі на комірах і манжетах повертаються як елемент розкоші й статусу. Такі акценти додають ретро-нотки та водночас виглядають сучасно, особливо у поєднанні з мінімалістичними силуетами піджаків та пальт.
Балетки та туфлі Мері-Джейн
У 2026 році до базового гардероба повертаються балетки та туфлі Мері-Джейн. Вони поєднують простоту та стиль, стаючи універсальним взуттям для офісу, прогулянки та вечірніх виходів у теплу пору року.
Джинси прямого крою
Прямий крій залишається трендом у джинсах. Чиста форма та комфорт - головні критерії вибору. Мінімум декору та ідеальна посадка роблять такі джинси універсальними для будь-якого образу.
У підсумку, мода 2026 року за версією Андре Тана - це поєднання архітектурного мінімалізму, ретро-елементів і комфортних базових речей. Головний принцип - елегантність без зайвої складності та свобода для експериментів із силуетами й текстурами.
Вас також може зацікавити