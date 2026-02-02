ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як виглядати дорого у морози: Андре Тан назвав ключові речі гардероба

Понеділок 02 лютого 2026 14:15
UA EN RU
Як виглядати дорого у морози: Андре Тан назвав ключові речі гардероба Андре Тан назвав базові речі на зиму 2026 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Андре Тан

Зима - час теплих курток і светрів, але це не означає, що стилем доведеться пожертвувати заради комфорту. Український дизайнер Андре Тан розповів, які базові речі гардероба допомагають виглядати дорого і вишукано навіть у морози.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.

За його словами, стиль у холодну пору року - це не про бюджет, а про правильно підібрану базу. Саме вона формує враження і дозволяє виглядати дорого, навіть якщо за вікном мінус 20 і більшість людей обирає стандартний пуховик.

Верхній одяг

За словами дизайнера, до 70% усього образу взимку формує верхній одяг. Саме тому пальто або пуховик мають ключове значення. Андре Тан наголошує: дешевий крій видно одразу, незалежно від бренду чи ціни.

Важливо вибирати чітку форму, просту лінію плеча та нейтральні кольори - сірий, чорний, темно-синій або бежевий. Навіть найпростіше пальто виглядатиме люксово, якщо воно добре сидить по фігурі та не перевантажене деталями.

Як виглядати дорого у морози: Андре Тан назвав ключові речі гардеробаСтильний верхній одяг - основа образу (скриншот)

Светри та гольфи-водолазки

Другий обов’язковий елемент - светр. Дизайнер радить відмовитися від тонкого трикотажу, який швидко втрачає вигляд і здешевлює образ. Натомість варто обирати в’язаний светр із вовни або кашеміру.

Саме такі речі створюють ефект так званої "тихої елегантності" - спокійної, стриманої та статусної, яка не потребує яскравих акцентів.

Як виглядати дорого у морози: Андре Тан назвав ключові речі гардеробаСветри (скриншот)

Якісне взуття

Третій пункт - взуття, і тут Андре Тан радить робити ставку не на тренди, а на якість. Одна пара з натуральної шкіри та з доброю підошвою значно виграє у порівнянні з кількома дешевшими варіантами.

Погане взуття, за словами дизайнера, здатне зіпсувати навіть найдорожче пальто. Особливу увагу він радить звертати на фурнітуру - вона не повинна дзвеніти, блищати чи створювати зайвий шум під час ходьби.

Як виглядати дорого у морози: Андре Тан назвав ключові речі гардеробаЯкісне взуття на зиму (скриншот)

Джинси та штани

Четверта базова річ - штани або джинси. Це, за словами Андре Тана, основа основ. Тканина має бути щільною, цупкою, а кольори - класичними.

Саме штани тримають силует і формують відчуття зібраності та статусу, тому компроміси тут недоречні.

Як виглядати дорого у морози: Андре Тан назвав ключові речі гардеробаШтани чи джинси (скриншот)

Аксесуари

Завершують образ аксесуари - шарфи, шапки та рукавички з вовни або кашеміру. Вони можуть бути невеликими, але саме ці деталі роблять образ цілісним. Найдорожче виглядають спокійні відтінки: пісочний, кремовий, сірий або шоколадний.

Як виглядати дорого у морози: Андре Тан назвав ключові речі гардеробаАксесуари можуть вдало доповнити образ (скриншот)

Підсумовуючи, дизайнер наголошує: стиль - це не велика кількість речей у гардеробі. Стиль - це правильні речі, які працюють разом і підкреслюють індивідуальність. Саме такий підхід дозволяє виглядати елегантно взимку, незалежно від модних тенденцій.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили
Україна вводить "білий список" Starlink: що робити, аби термінал не відключили
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом