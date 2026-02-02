Як виглядати дорого у морози: Андре Тан назвав ключові речі гардероба

Зима - час теплих курток і светрів, але це не означає, що стилем доведеться пожертвувати заради комфорту. Український дизайнер Андре Тан розповів, які базові речі гардероба допомагають виглядати дорого і вишукано навіть у морози.

За його словами, стиль у холодну пору року - це не про бюджет, а про правильно підібрану базу. Саме вона формує враження і дозволяє виглядати дорого, навіть якщо за вікном мінус 20 і більшість людей обирає стандартний пуховик.

Верхній одяг

За словами дизайнера, до 70% усього образу взимку формує верхній одяг. Саме тому пальто або пуховик мають ключове значення. Андре Тан наголошує: дешевий крій видно одразу, незалежно від бренду чи ціни.

Важливо вибирати чітку форму, просту лінію плеча та нейтральні кольори - сірий, чорний, темно-синій або бежевий. Навіть найпростіше пальто виглядатиме люксово, якщо воно добре сидить по фігурі та не перевантажене деталями.

Светри та гольфи-водолазки

Другий обов’язковий елемент - светр. Дизайнер радить відмовитися від тонкого трикотажу, який швидко втрачає вигляд і здешевлює образ. Натомість варто обирати в’язаний светр із вовни або кашеміру.

Саме такі речі створюють ефект так званої "тихої елегантності" - спокійної, стриманої та статусної, яка не потребує яскравих акцентів.

Якісне взуття

Третій пункт - взуття, і тут Андре Тан радить робити ставку не на тренди, а на якість. Одна пара з натуральної шкіри та з доброю підошвою значно виграє у порівнянні з кількома дешевшими варіантами.

Погане взуття, за словами дизайнера, здатне зіпсувати навіть найдорожче пальто. Особливу увагу він радить звертати на фурнітуру - вона не повинна дзвеніти, блищати чи створювати зайвий шум під час ходьби.

Джинси та штани

Четверта базова річ - штани або джинси. Це, за словами Андре Тана, основа основ. Тканина має бути щільною, цупкою, а кольори - класичними.

Саме штани тримають силует і формують відчуття зібраності та статусу, тому компроміси тут недоречні.

Аксесуари

Завершують образ аксесуари - шарфи, шапки та рукавички з вовни або кашеміру. Вони можуть бути невеликими, але саме ці деталі роблять образ цілісним. Найдорожче виглядають спокійні відтінки: пісочний, кремовий, сірий або шоколадний.

Підсумовуючи, дизайнер наголошує: стиль - це не велика кількість речей у гардеробі. Стиль - це правильні речі, які працюють разом і підкреслюють індивідуальність. Саме такий підхід дозволяє виглядати елегантно взимку, незалежно від модних тенденцій.