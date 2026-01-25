Пуховик оверсайз, ушанка и угги: модный образ победительницы "Холостяка"

Победительница реалити-шоу о любви "Холостяк-14" Надин Головчук показала стильный зимний образ, сделав ставку на оверсайз и комфорт. Объемный пуховик, шапка-ушанка и угги создали актуальный "лук".

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала победительница "Холостяка"

Основа образа: oversize и многослойность

Ключевым элементом образа стал объемный черный пуховик свободного кроя.

Такая верхняя одежда не только эффективно защищает от холода и снега, но и позволяет экспериментировать с многослойностью - важным приемом зимнего стиля.

Oversize-силуэт добавляет образу современности и расслабленности, оставаясь актуальным как в городе, так и во время зимнего отдыха.

Надин Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Небанальный головной убор - главный акцент

Образ дополняет черная шапка-ушанка - один из самых трендовых головных уборов сезона.

Именно такие модели стилисты называют альтернативой классическим шапкам: они добавляют характера, выглядят эффектно и одновременно обеспечивают максимальный комфорт в холодную погоду.

Ушанка гармонично вписывается в общую монохромную концепцию и подчеркивает актуальность образа.

Образ Надин Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Угги на платформе

Еще одним стильным акцентом стали угги на высокой подошве песочного цвета.

Светлая обувь эффектно контрастирует с полностью черным аутфитом, разбавляя монохром и добавляя образу легкости. Высокая подошва не только соответствует модным тенденциям, но и делает обувь практичной для зимних условий.

Надин показала модный образ (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Баланс объемов и силуэта

Низ Надин выбрала максимально лаконичный - черные брюки клеш. Они выгодно подчеркивают фигуру и создают правильный баланс на фоне объемного пуховика, что является одним из базовых правил стилизации oversize-образов.

Надин из "Холостяка" показала пуховик (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Образ Надин Головчук - наглядный пример того, как сочетать тренды, комфорт и функциональность.

Oversize-пуховик, небанальный головной убор и акцентная обувь формируют современный зимний look, который уместно смотрится даже в заснеженных горах.

Это еще раз доказывает: стиль не зависит от локации, а правильные детали способны превратить любой зимний образ в глянцевый.

Модный пуховик на зиму (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)