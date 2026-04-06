Помер засновник бренду Diesel Адріано Гольдшмід

У неділю, 5 квітня, в Італії у віці 82 років пішов із життя відомий італійський дизайнер Адріано Гольдшмід. Причиною смерті стала боротьба з раком.

Гольдшмід стояв за створенням таких знакових брендів як Diesel, Replay, Gap 1969, AG і Goldsign. Його спадщина трансформувала джинси з утилітарного робочого одягу в основу високої моди.

Старт кар'єри

Кар'єра Гольдшміда почалася на початку 1970-х років, коли він відкрив свій перший магазин King's Shop в курортному місті Кортіна-д'Ампеццо. У 1974 році він запустив марку Daily Blue, яка представила нові фасони і вищий ціновий рівень.

"Daily Blue був важливий не тільки з погляду продажів, а й тому, що справив сильний вплив на модний бізнес. По суті, тоді почалася мода на денім", - розповідав дизайнер в інтерв'ю 2023 року.

Незважаючи на відсутність формальної освіти, Гольдшмід активно експериментував. Свій перший преміальний продукт він створив випадково, купуючи дорогі тканини і працюючи з кравцем у рідному місті.

Засновник Genious Group та інноватор

1981 року він заснував Genious Group - об'єднання, яке підтримувало молодих дизайнерів і допомогло запустити бренди Diesel і Replay. Група впроваджувала ключові інновації в методи прання та обробки джинсової тканини.

Шлях до сталого розвитку

Після поїздок до Китаю та Японії дизайнер усвідомив необхідність екологічних змін у моді.

У 1993 році став співзасновником Agolde.

2000 року запустив AG Adriano Goldschmied в Лос-Анджелесі, роблячи акцент на відповідальному виробництві.

Співпрацював з брендом Chloé у сфері циркулярного деніму.

Гольдшмід був одним з перших шанувальників екологічного волокна Tencel і впроваджував ефективні процеси фарбування. Він відверто говорив про опір, з яким стикався на початку.

Останні проєкти

До останніх днів дизайнер продовжував співпрацю з великими ритейлерами, такими як італійський OVS, і створював концептуальні колекції Advance Denim, Isko та інші.