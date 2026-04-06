Умер основатель бренда Diesel Адриано Гольдшмид
В воскресенье, 5 апреля, в Италии в возрасте 82 лет ушел из жизни известный итальянский дизайнер Адриано Гольдшмид. Причиной смерти стала борьба с раком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WWD.
Гольдшмид стоял за созданием таких знаковых брендов как Diesel, Replay, Gap 1969, AG и Goldsign. Его наследие трансформировало джинсы из утилитарной рабочей одежды в основу высокой моды.
Старт карьеры
Карьера Гольдшмида началась в начале 1970-х годов, когда он открыл свой первый магазин King's Shop в курортном городе Кортина-д'Ампеццо. В 1974 году он запустил марку Daily Blue, представившую новые фасоны и более высокий ценовой уровень.
"Daily Blue был важен не только с точки зрения продаж, но и потому, что оказал сильное влияние на модный бизнес. По сути, тогда началась мода на деним", - рассказывал дизайнер в интервью 2023 года.
Несмотря на отсутствие формального образования, Гольдшмид активно экспериментировал. Свой первый премиальный продукт он создал случайно, покупая дорогие ткани и работая с портным в родном городе.
Основатель Genious Group и инноватор
В 1981 году он основал Genious Group - объединение, которое поддерживало молодых дизайнеров и помогло запустить бренды Diesel и Replay. Группа внедряла ключевые инновации в методы стирки и обработки джинсовой ткани.
Путь к устойчивому развитию
После поездок в Китай и Японию дизайнер осознал необходимость экологических изменений в моде.
В 1993 году стал соучредителем Agolde.
В 2000 году запустил AG Adriano Goldschmied в Лос-Анджелесе, делая упор на ответственном производстве.
Сотрудничал с брендом Chloé в сфере циркулярного денима.
Гольдшмид был одним из первых поклонников экологического волокна Tencel и внедрял эффективные процессы окрашивания. Он откровенно говорил о сопротивлении, с которым сталкивался в начале/
Последние проекты
До последних дней дизайнер продолжал сотрудничество с крупными ритейлерами, такими как итальянский OVS, и создавал концептуальные коллекции Advance Denim, Isko и другие.