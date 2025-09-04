ua en ru
Четвер 04 вересня 2025 16:34
Помер Джорджо Армані - легендарний італійський дизайнер Джорджо Армані помер у 91 рік (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Світ моди сколихнула трагічна новина. У 91 рік помер Джорджо Армані - італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів.

Як повідомляє РБК-Україна, про смерть дизайнера оголосила компанія Armani в Instagram.

Джорджо Армані помер: що відомо

Про смерть модельєра та очільника легендарного модного дому стало відомо 4 вересня.

"З глибоким сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили: Джорджіо Армані", - йдеться у заяві компанії.

"Пан Армані, як його завжди з повагою та захопленням називали співробітники та колеги, мирно помер в оточенні близьких", - повідомили вони.

"Невтомно він працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, її колекціям, а також різноманітним і постійно мінливим проєктам, як існуючим, так і тим, що тривають", - додали представники бренду.

Коли відбудеться похорон

Відкрита для відвідувачів церемонія прощання з дизайнером триватиме з 6 по 7 вересня з 9:00 до 18:00 у Мілані. Сам похорон відбудеться у закритому колі.

Хто такий Джорджо Армані

Джорджо Армані - італійський модельєр і підприємець, один із найвпливовіших дизайнерів світу та засновник модного дому Armani. Він народився 11 липня 1934 року в місті П’яченца. Спочатку Армані навчався на лікаря в Міланському університеті, проте кинув навчання і почав працювати в універмазі La Rinascente, де займався оформленням вітрин та закупівлями. Згодом він перейшов у моду і в 1960-х роках працював дизайнером у компанії Nino Cerruti.

У 1975 році разом із партнером Серджіо Ґалеотті він заснував власну компанію Giorgio Armani S.p.A. Світове визнання Армані здобув завдяки своєму підходу до чоловічого костюма - його піджаки стали м’якшими, вільнішими й більш сучасними, що докорінно змінило моду 1970–80-х. Величезний успіх прийшов після фільму "American Gigolo" (1980), де Річард Гір з’явився в костюмах від Армані.

Бренд швидко розрісся у справжню імперію. Крім основної лінії Giorgio Armani, модельєр створив молодіжний бренд Emporio Armani, демократичний Armani Exchange (AX), спортивний Armani Jeans, елітний напрям Armani Privé, а також колекції для дому Armani Casa. Бізнес поширився й за межі моди: згодом було відкрито готелі й ресторани під брендом Armani Hotels.

Джорджо Армані вважається символом італійського стилю, а його компанія є однією з найуспішніших у світі моди. Він ніколи не був одружений і не має дітей.

Усе життя присвятив своїй роботі. За даними Forbes, статки Армані оцінюються в мільярди доларів, а його ім’я залишається синонімом елегантності та високої моди вже майже пів століття.

