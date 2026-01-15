Наталка Денисенко у монохромному образі: комфортний "лук" на кожен день

Українська акторка Наталка Денисенко продемонструвала стильний та водночас простий образ у світлих тонах, який підійде для повсякденного гардероба. Її аутфіт - приклад того, як працюють базові правила візуальної корекції фігури та правильно підібрані пропорції одягу.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Денисенко

Акторка обрала монохромний білий ансамбль, що візуально витягує силует і робить його більш гармонійним. Такий підхід добре працює для тих, хто хоче виглядати стрункіше та трохи вище без складних модних прийомів.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Чому образ вдалий

Монохром та вертикальні лінії : Наталка одягла повністю білий комплект, створивши єдиний кольоровий блок. Це правило працює як природна вертикальна лінія, яка візуально подовжує тіло.

: Наталка одягла повністю білий комплект, створивши єдиний кольоровий блок. Це правило працює як природна вертикальна лінія, яка візуально подовжує тіло. Взуття в тон : білі кеди гармонійно поєднуються зі штанами, створюючи безперервну лінію. Завдяки цьому ноги виглядають довшими, а загальний силует - більш пропорційним.

: білі кеди гармонійно поєднуються зі штанами, створюючи безперервну лінію. Завдяки цьому ноги виглядають довшими, а загальний силует - більш пропорційним. Відсутність великих принтів : одяг акторки повністю однотонний, без великих візерунків. Такий підхід дозволяє зберегти природні пропорції та не "перевантажує" фігуру, роблячи образ легким і елегантним.

: одяг акторки повністю однотонний, без великих візерунків. Такий підхід дозволяє зберегти природні пропорції та не "перевантажує" фігуру, роблячи образ легким і елегантним. Акцент у портретній зоні: лаконічний світлий джемпер акцентує увагу на обличчі та доглянутому волоссі. Завдяки цьому погляд не "ковзає вниз", і образ виглядає цілісним та гармонійним.

Денисенко показала образ, який зможе повторити кожна (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як повторити образ Наталки Денисенко

Цей лук максимально універсальний і складається з базових речей.

Верх : світлий джемпер або світшот вільного крою.

: світлий джемпер або світшот вільного крою. Низ : прямі штани або джинси в тон верху.

: прямі штани або джинси в тон верху. Взуття: зручні білі кеди або кросівки.

Денисенко задає тренди (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Мінімалізм як ключ до стилю

Наталка Денисенко демонструє, що, щоб виглядати ефектно, не обов’язково обирати складні фасони. Достатньо правильно комбінувати колір та пропорції, приділяти увагу вертикальним лініям та деталям у портретній зоні.

Цей підхід робить образ сучасним, комфортним і водночас стильним, доводячи, що базовий гардероб може бути універсальним і практичним.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)