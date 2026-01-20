ua en ru
Победительница "Холостяка" Надин в трендовой экошубе: как повторить стильный образ

Вторник 20 января 2026 07:15
Победительница "Холостяка" Надин в трендовой экошубе: как повторить стильный образ Победительница "Холостяка-14" Надин (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Звезда романтического реалити "Холостяка" Надин Головчук продемонстрировала актуальный зимний образ с трендовой шубой из экомеха, сделав ставку на комфорт и светлую палитру. Ее "лук" сочетает базовые вещи и модные акценты, которые легко адаптировать к повседневному гардеробу.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала победительница "Холостяка"

Для зимней прогулки Надин выбрала короткую объемную шубу молочного оттенка с длинным ворсом.

Такой фасон не только добавляет образу фактурности, но и создает ощущение уюта и комфорта. Светлая экошуба выгодно контрастирует с базовыми вещами, при этом не выглядя слишком массивно.

Верхнюю одежду победительница "Холостяка" соединила со светлым вязаным свитером, свободными голубыми джинсами прямого кроя и утепленными ботинками на плоской подошве.

Такая комбинация соответствует тренду на relaxed casual - стиль, в котором комфорт и практичность не уступают эстетике.

Победительница &quot;Холостяка&quot; Надин в трендовой экошубе: как повторить стильный образНадин Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Отдельное внимание привлекают детали образа. Надин дополнила "лук" меховой повязкой на голове, которая не только поддерживает общую стилистику, но и стала заметным трендом этого сезона.

Завершающим акцентом стала лаконичная сумка нейтрального оттенка, которая органично вписалась в светлую цветовую палитру аутфита.

Победительница &quot;Холостяка&quot; Надин в трендовой экошубе: как повторить стильный образОбраз Надин Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

"Лук" Надин - наглядный пример того, как экомех может быть ключевым элементом зимнего гардероба.

Такая шуба легко комбинируется с базовыми вещами, подходит как для городских прогулок, так и для загородных выходов, и при этом соответствует современным представлениям о сознательной моде.

Победительница &quot;Холостяка&quot; Надин в трендовой экошубе: как повторить стильный образНадин показала модный образ (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Как повторить этот образ

Чтобы воспроизвести зимний look Надин Головчук, стоит сделать ставку на базовые вещи с трендовым акцентом.

Выберите короткую шубу из экомеха светлого оттенка - молочного, айвори или кремового. Она должна быть объемной и фактурной, ведь именно такой крой сейчас в моде и выглядит максимально актуально.

Победительница &quot;Холостяка&quot; Надин в трендовой экошубе: как повторить стильный образМодная шуба на зиму (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Далее - нейтральный трикотаж. Простой вязаный свитер без декора в бежевой, серой или молочной гамме создаст гармоничный фон и не будет отвлекать внимание от верхней одежды.

К нему подойдут свободные джинсы прямого кроя или wide-leg, которые обеспечат комфорт и будут соответствовать тренду на relaxed-силуэты.

Обувь лучше выбирать утепленную и практичную - ботинки, мунбуты или угги на платформе в светлых или серых оттенках. Они поддержат повседневный характер образа и сделают его удобным для зимних прогулок.

Завершите образ актуальными аксессуарами: повязкой, шапкой из экомеха или минималистичной сумкой среднего размера.

Победительница &quot;Холостяка&quot; Надин в трендовой экошубе: как повторить стильный образНадин Головчук (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

