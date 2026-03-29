Парний "лук" з вау-ефектом: MONATIK з дружиною показали, як гармонійно поєднувати тренди (фото)

Чим особливий образ Монатіка і його дружини

Артист обрав максимально простий, але продуманий наряд. На ньому світлий лимоно-бежевий світшот без зайвих деталей, вільні штани у сіро-коричневому відтінку і кросівки у стриманій гамі. Образ доповнює шапка у пісочному кольорі та окуляри, які додають характеру.

У нього немає нічого "кричущого", тому все поєднується гармонійно. Це той самий базовий гардероб, який має дорогий вигляд за рахунок балансу кольорів.

Його дружина зробила ставку на більш зібраний, але теж спокійний образ. Вона обрала оливкову сорочку і шорти у тому ж відтінку, а зверху додала укорочену світлу куртку.

Лук доповнюють високі замшеві чоботи у бежевому кольорі. Окрему увагу привертає коричнева замшева сумка, яка додає глибини і акценту, але не перевантажує.

Чому цей парний лук працює

Головний секрет - у кольорах. Вони обрали одну палітру, але не копіювали одне одного.

Бежевий, оливковий, коричневий і сірий виглядають як одна історія. За рахунок цього пара має гармонійний вигляд без однакових речей.

Другий момент - це баланс. У Монатіка більш розслаблений силует, а у його дружини більш "зібраний". І саме цей контраст робить картинку цікавою.

Які тренди тут видно

Це чистий приклад тихого "люксу" без логотипів і яскравих акцентів. Речі виглядають дорого не через бренд, а через кольори і простоту.

Також тут вдало відіграно тренд на природні відтінки. Оливковий, пісочний, коричневий зараз повернулися в моду.

Ще один момент це комфортні силуети. Жоден наряд не обтискає і не створює складних форм. Усе це зручно носити щодня.

Як повторити такий стиль

Щоб отримати подібний ефект, не потрібно купувати дорогі речі. Працює проста формула: