Парный "лук" с вау-эффектом: MONATIK с женой показали, как гармонично сочетать тренды (фото)

10:50 29.03.2026 Вс
2 мин
Они не одеты одинаково, но их образы работают как единое целое
aimg Сюзанна Аль Мариди
MONATIK с женой (фото: instagram.com/irishamonatik)

Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной показали пример парного стиля, который выглядит эффектно, но не наигранно. Они гармонично соединили свои наряды благодаря нескольким фишкам.

РБК-Украина рассказывает секрет звездного образа и как его повторить.

Больше интересного: Лилия Ребрик поразила идеальным образом на весну

Чем особенный образ Монатика и его супруги

Артист выбрал максимально простой, но продуманный наряд. На нем светлый лимонно-бежевый свитшот без лишних деталей, свободные брюки в серо-коричневом оттенке и кроссовки в сдержанной гамме. Образ дополняет шапка в песочном цвете и очки, которые добавляют характера.

В нем нет ничего "кричащего", поэтому все сочетается гармонично. Это тот самый базовый гардероб, который выглядит дорого за счет баланса цветов.

Его жена сделала ставку на более собранный, но тоже спокойный образ. Она выбрала оливковую рубашку и шорты в том же оттенке, а сверху добавила укороченную светлую куртку.

Лук дополняют высокие замшевые сапоги в бежевом цвете. Отдельное внимание привлекает коричневая замшевая сумка, которая добавляет глубины и акцента, но не перегружает.

Монатик с женой (фото: instagram.com/monatik_official)

Почему этот парный лук работает

Главный секрет - в цветах. Они выбрали одну палитру, но не копировали друг друга.

Бежевый, оливковый, коричневый и серый выглядят как одна история. За счет этого пара выглядит гармонично без одинаковых вещей.

Второй момент - это баланс. У Монатика более расслабленный силуэт, а у его жены более "собранный". И именно этот контраст делает картинку интересной.

Какие тренды здесь видны

Это чистый пример тихого "люкса" без логотипов и ярких акцентов. Вещи выглядят дорого не из-за бренда, а из-за цвета и простоты.

Также здесь удачно отыгран тренд на природные оттенки. Оливковый, песочный, коричневый сейчас вернулись в моду.

Еще один момент это комфортные силуэты. Ни один наряд не обжимает и не создает сложных форм. Все это удобно носить каждый день.

Как повторить такой стиль

Чтобы получить подобный эффект, не нужно покупать дорогие вещи. Работает простая формула:

  • выбрать спокойную естественную палитру
  • сочетать разные фактуры, как трикотаж и замша
  • не перегружать образ деталями
  • оставить один акцент, например сумку или обувь
