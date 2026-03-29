Парный "лук" с вау-эффектом: MONATIK с женой показали, как гармонично сочетать тренды (фото)

Чем особенный образ Монатика и его супруги

Артист выбрал максимально простой, но продуманный наряд. На нем светлый лимонно-бежевый свитшот без лишних деталей, свободные брюки в серо-коричневом оттенке и кроссовки в сдержанной гамме. Образ дополняет шапка в песочном цвете и очки, которые добавляют характера.

В нем нет ничего "кричащего", поэтому все сочетается гармонично. Это тот самый базовый гардероб, который выглядит дорого за счет баланса цветов.

Его жена сделала ставку на более собранный, но тоже спокойный образ. Она выбрала оливковую рубашку и шорты в том же оттенке, а сверху добавила укороченную светлую куртку.

Лук дополняют высокие замшевые сапоги в бежевом цвете. Отдельное внимание привлекает коричневая замшевая сумка, которая добавляет глубины и акцента, но не перегружает.

Монатик с женой (фото: instagram.com/monatik_official)

Почему этот парный лук работает

Главный секрет - в цветах. Они выбрали одну палитру, но не копировали друг друга.

Бежевый, оливковый, коричневый и серый выглядят как одна история. За счет этого пара выглядит гармонично без одинаковых вещей.

Второй момент - это баланс. У Монатика более расслабленный силуэт, а у его жены более "собранный". И именно этот контраст делает картинку интересной.

Какие тренды здесь видны

Это чистый пример тихого "люкса" без логотипов и ярких акцентов. Вещи выглядят дорого не из-за бренда, а из-за цвета и простоты.

Также здесь удачно отыгран тренд на природные оттенки. Оливковый, песочный, коричневый сейчас вернулись в моду.

Еще один момент это комфортные силуэты. Ни один наряд не обжимает и не создает сложных форм. Все это удобно носить каждый день.

Как повторить такой стиль

Чтобы получить подобный эффект, не нужно покупать дорогие вещи. Работает простая формула: