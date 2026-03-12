ua en ru
Як носити лофери, щоб навіть простий образ виглядав дорого: секрет Христини Горняк

07:15 12.03.2026 Чт
3 хв
Одна деталь, і ваш весняний образ заграє новими фарбами
aimg Катерина Собкова
Як носити лофери, щоб навіть простий образ виглядав дорого: секрет Христини Горняк Христина Горняк (колаж: РБК-Україна)

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк показала, як правильно поєднувати лофери з базовим гардеробом, щоб навіть прості комплекти виглядали стильно та дорого.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Горняк показала багатошаровий "лук" із пальтом і светром

Гра фактур

Ключова особливість образу - контраст матеріалів. Верх складає об’ємна сорочка з щільного темного деніму oversize-крою. Вона виглядає розслаблено, трохи грубо і чудово балансує відверту довжину низу.

Низ - біла мініспідниця з об’ємним квітковим мереживом, що додає романтичності та легкості. Поєднання "денім + мереживо" вже кілька сезонів залишається класикою, яка завжди виглядає свіжо навесні.

Такий контраст робить образ водночас динамічним та жіночним, а кожен елемент підкреслює індивідуальність Христини.

Як носити лофери, щоб навіть простий образ виглядав дорого: секрет Христини ГорнякХристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Взуття - класичні лофери

Справжній герой цього "луку" - лофери. Модель на масивній, але стриманій підошві з фірмовою металевою пряжкою "приземлює" легку спідницю, роблячи наряд придатним і для вечірки, і для щоденного міського ритму.

Лофери не лише додають статусності, а й роблять образ завершеним, підкреслюючи smart-casual концепцію. Вони універсальні: одна пара підходить і для офісу, і для прогулянки, і для побачення, що робить їх must-have цієї весни.

Як носити лофери, щоб навіть простий образ виглядав дорого: секрет Христини ГорнякКолишня Остапчука показала модний "лук" на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Головний акцент - рожеві шкарпетки

Яскравий акцент образу - високі рожеві шкарпетки кольору фуксії. Це сміливе рішення на піку популярності, яке розбиває монохромність нижньої частини і привертає увагу до ніг.

Такий хід додає стилю іронії та fashion-наглості, перетворюючи простий smart-casual лук на продуманий стейтмент.

Аксесуари та деталі

Велика сумка у глибокому синьому або чорному кольорі, підтримує колір сорочки та додає ділових ноток.

Вузькі сонцезахисні окуляри в темній оправі підкреслюють загадковість обличчя, а пряме доглянуте волосся з рівним проділом відповідає естетиці quiet luxury, де доглянутість є головною прикрасою.

Як носити лофери, щоб навіть простий образ виглядав дорого: секрет Христини ГорнякКолишня дружина Володимира Остапчука (фото: instagram.com/kristygor)

Чому ці лофери - must-have цієї весни

  • Універсальність: підходять для ділових зустрічей і побачень.
  • Комфорт: ідеально для міського ритму, довгих прогулянок і щоденного носіння.
  • Стиль: виглядають дорого і стримано, але мають характер, що робить образ завершеним і впізнаваним.

Образ Христини Горняк демонструє, як правильно грати контрастами та деталями: маскулінна основа, жіночні фактури та яскраві акценти створюють стильний та сучасний smart-casual "лук", який можна повторити у своєму гардеробі.

Лофери у цьому сеті - справжній рятівник, який врятує будь-який весняний лук, додаючи йому і елегантності, і статусності.

Як носити лофери, щоб навіть простий образ виглядав дорого: секрет Христини ГорнякЯк повторити "лук" Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Ще більше цікавого:

"Лук" дружини Остапчука з лоферами, що виглядає на мільйон

Надя Дорофєєва показала мокасини, які роблять весняний образ дорожчим.

