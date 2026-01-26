Нюд, який виглядає дорого: манікюр Нікітюк і Дорофєєвої став трендом 2026

Нюдовий манікюр без складного дизайну стає головним б’юті-трендом 2026 року. Леся Нікітюк та Надя Дорофєєва демонструють нову естетику "тихої розкоші" - стримані відтінки, акуратні форми та акцент на доглянутих руках замість яскравих кольорів і декору.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Надя Дорофєєва: нюд та класичний квадрат

Співачка опублікувала фото, на якому позує з короткими нігтями чіткої квадратної форми. Такий варіант давно вважається універсальним і практичним, адже підходить як для сцени, так і для повсякденного життя.

Вибір кольору

Надя зупинилася на напівпрозорому бежевому відтінку. Нюдовий манікюр - це своєрідний знак підготовки до нових зйомок та робочих проєктів, коли важливо виглядати максимально нейтрально та охайно.

Стиль

Манікюр Дорофєєвої - це класичний приклад "манікюру без манікюру". Він не перетягує увагу на себе, але водночас робить загальний вигляд завершеним і чистим, що особливо цінується в естетиці мінімалізму.

Манікюр Наді Дорофєєвої (скриншот)

Леся Нікітюк: елегантний "мигдаль" у молочно-рожевих тонах

Телеведуча продемонструвала більш жіночну й витончену інтерпретацію тренду.

Форма та колір

Леся обрала форму "м’який мигдаль", яка візуально подовжує пальці та додає рукам граційності.

Колір - ніжний молочно-рожевий з ідеальним глянцевим блиском, що підкреслює здоров’я нігтів.

Акцент

Такий манікюр легко поєднується з прикрасами й аксесуарами. На фото він гармонійно доповнює стильний годинник у відтінку «рожеве золото», не створюючи перевантаження в образі.

Манікюр Лесі Нікітюк (скриншот)

Чому нюдовий манікюр виглядає дорого

Популярність цього вибору серед зірок пояснюється одразу кількома факторами.

По-перше, універсальність: нюд однаково добре пасує як до спортивного оверсайзу, так і до вечірніх суконь.

По-друге, охайність під час відростання: на відміну від яскравих кольорів, межа між лаком і нігтьовою пластиною майже непомітна навіть через кілька тижнів.

І нарешті, естетика доглянутості: акцент робиться не на дизайні, а на якості шкіри та здоров’ї нігтів - ключових складових стилю Old Money.

Таким чином, приклад Наді Дорофєєвої та Лесі Нікітюк підтверджує: у 2026 році справжня розкіш у манікюрі - це простота, якість і бездоганний догляд.