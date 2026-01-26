ua en ru
Лілія Ребрик показала ідеальний зимовий образ для прогулянок із дітьми

Понеділок 26 січня 2026 11:47
Лілія Ребрик показала ідеальний зимовий образ для прогулянок із дітьми Лілія Ребрик з доньками (фото: (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Лілія Ребрик знову привернула увагу стильним повсякденним образом, який продемонструвала під час зимової прогулянки з доньками. Телеведуча обрала комфортний "лук", у якому вдало поєднала актуальні тренди, практичність і стриману елегантність. Такий образ легко адаптувати для активного відпочинку з дітьми й холодної погоди, не жертвуючи стилем.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Ребрик

Для зимового виходу Лілія обрала стриману, але дуже елегантну колірну гаму. В її образі домінують благородні відтінки сірого - універсальне рішення для холодної пори року.

Така палітра виглядає свіжо й дорого, легко поєднується з базовими речами та ефектно контрастує з білим снігом, створюючи візуально чистий і гармонійний силует.

Лілія Ребрик показала ідеальний зимовий образ для прогулянок із дітьмиЛілія Ребрик показала стильний образ (фото: (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ключовим елементом "луку" стала коротка куртка з об’ємним хутряним капюшоном.

Подібні моделі вже кілька сезонів поспіль утримують позиції серед зимових фаворитів: вони не лише добре захищають від холоду, а й додають образу затишку та невимушеної розкоші.

Вибір укороченого фасону дозволив зберегти динамічність образу й підкреслити активний формат прогулянки.

Лілія Ребрик показала ідеальний зимовий образ для прогулянок із дітьмиРебрик з донечками Поліною та Адель (фото: (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Особливу увагу привернули аксесуари. Лілія доповнила образ шарфом-палантином у тон верхнього одягу та лаконічною шапкою.

Такий прийом створює відчуття цілісності та відповідає одному з головних трендів сезону - багатошаровості. Аксесуари не перевантажують образ, але роблять його завершеним і стильним.

Лілія Ребрик показала ідеальний зимовий образ для прогулянок із дітьмиЛілія Ребрик задає тренди (фото: (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Не менш важливим елементом став вибір одягу для комфорту. Для прогулянки з дітьми телеведуча обрала зручні спортивні штани вільного крою.

Це рішення ідеально вписується у формат casual та дозволяє активно проводити час на свіжому повітрі без жодних обмежень у русі.

Лілія Ребрик показала ідеальний зимовий образ для прогулянок із дітьмиЛілія Ребрик з донькою (фото: (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Образ Лілії Ребрик - ще одне підтвердження того, що сучасна мода дедалі більше орієнтується на баланс між естетикою та зручністю.

Навіть звичайна сімейна прогулянка може стати приводом для стильного виходу, якщо грамотно підібрати базові речі, актуальні фактури й стриману колірну палітру.

