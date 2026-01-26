ua en ru
Нюд, который выглядит дорого: маникюр Никитюк и Дорофеевой стал трендом 2026

Понедельник 26 января 2026 19:59
Нюд, который выглядит дорого: маникюр Никитюк и Дорофеевой стал трендом 2026 Леся Никитюк и Надя Дорофеева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Нюдовый маникюр без сложного дизайна становится главным бьюти-трендом 2026 года. Леся Никитюк и Надя Дорофеева демонстрируют новую эстетику "тихой роскоши" - сдержанные оттенки, аккуратные формы и акцент на ухоженных руках вместо ярких цветов и декора.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Надя Дорофеева: нюд и классический квадрат

Певица опубликовала фото, на котором позирует с короткими ногтями четкой квадратной формы. Такой вариант давно считается универсальным и практичным, ведь подходит как для сцены, так и для повседневной жизни.

Выбор цвета

Надя остановилась на полупрозрачном бежевом оттенке. Нюдовый маникюр - это своеобразный знак подготовки к новым съемкам и рабочим проектам, когда важно выглядеть максимально нейтрально и опрятно.

Стиль

Маникюр Дорофеевой - это классический пример "маникюра без маникюра". Он не перетягивает внимание на себя, но при этом делает общий вид завершенным и чистым, что особенно ценится в эстетике минимализма.

Нюд, который выглядит дорого: маникюр Никитюк и Дорофеевой стал трендом 2026Маникюр Нади Дорофеевой (скриншот)

Леся Никитюк: элегантный "миндаль" в молочно-розовых тонах

Телеведущая продемонстрировала более женственную и утонченную интерпретацию тренда.

Форма и цвет

Леся выбрала форму "мягкий миндаль", которая визуально удлиняет пальцы и добавляет рукам грациозности.

Цвет - нежный молочно-розовый с идеальным глянцевым блеском, подчеркивающим здоровье ногтей.

Акцент

Такой маникюр легко сочетается с украшениями и аксессуарами. На фото он гармонично дополняет стильные часы в оттенке "розовое золото", не создавая перегрузки в образе.

Нюд, который выглядит дорого: маникюр Никитюк и Дорофеевой стал трендом 2026Маникюр Леси Никитюк (скриншот)

Почему нюдовый маникюр выглядит дорого

Популярность этого выбора среди звезд объясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, универсальность: нюд одинаково хорошо подходит как к спортивному оверсайзу, так и к вечерним платьям.

Во-вторых, аккуратность во время отрастания: в отличие от ярких цветов, граница между лаком и ногтевой пластиной почти незаметна даже через несколько недель.

И наконец, эстетика ухоженности: акцент делается не на дизайне, а на качестве кожи и здоровье ногтей - ключевых составляющих стиля Old Money.

Таким образом, пример Нади Дорофеевой и Леси Никитюк подтверждает: в 2026 году настоящая роскошь в маникюре - это простота, качество и безупречный уход.

