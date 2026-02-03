ua en ru
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Молочні светри і червоні сердечка: фемілі лук Лілії Ребрик з донькою Адель

Вівторок 03 лютого 2026 13:52
Молочні светри і червоні сердечка: фемілі лук Лілії Ребрик з донькою Адель Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася новими світлинами з наймолодшою донькою Адель. Кадри були зроблені за лаштунками театру та привернули увагу продуманим фемілі луком, витриманим у світлій і затишній стилістиці.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Основний акцент - светри з сердечками

Ключовим елементом образів стали молочні в’язані светри з однаковим принтом. Дизайн побудований на трьох горизонтальних рядах маленьких червоних сердечок, що додають образам легкості та настрою.

Молочні светри і червоні сердечка: фемілі лук Лілії Ребрик з донькою АдельЛілія Ребрик показала стильний фемілі лук (скриншот)

Такий декоративний елемент виглядає особливо доречно у дитячому вбранні й водночас не перевантажує стиль дорослого образу.

Лілія обрала модель вільного крою oversize, яка виглядає сучасно й підкреслює комфорт.

Молочні светри і червоні сердечка: фемілі лук Лілії Ребрик з донькою АдельЛілія Ребрик з донькою (скриншот)

Верхній одяг: схожий фасон, різні відтінки

Фемілі лук доповнює верхній одяг зі схожою формою, але різною колірною гамою. Лілія з’явилася у короткій білосніжній куртці-пуховику з об’ємним капюшоном. Світлий колір освіжає образ і візуально робить його більш лаконічним.

Для доньки обрали пуховик у відтінку тауп - сіро-бежевому кольорі, який залишається актуальним уже кілька сезонів поспіль. Такий тон добре поєднується з молочним трикотажем і водночас є практичним рішенням для дитячого гардероба.

Молочні светри і червоні сердечка: фемілі лук Лілії Ребрик з донькою АдельРебрик показала стильний образ (скриншот)

Низ і взуття: баланс комфорту і контрасту

Нижня частина образів побудована на контрастах. Лілія поєднала світлий верх із чорними штанами вільного крою, створивши чітку й стриману лінію силуету. Образ доповнило світле зимове взуття, яке підтримує загальний затишний настрій.

Адель з’явилася у світлих джогерах, підібраних у тон светра, та масивних чорних зимових черевиках на липучках. Таке взуття не лише виглядає стильно, а й забезпечує надійну фіксацію, що важливо для дитини.

Молочні светри і червоні сердечка: фемілі лук Лілії Ребрик з донькою АдельЛілія Ребрик з найменшою донькою (скриншот)

