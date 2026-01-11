ua en ru
Куртка з хутряним коміром повертається в моду: як її носить Лілія Ребрик

Неділя 11 січня 2026 07:15
Куртка з хутряним коміром повертається в моду: як її носить Лілія Ребрик Лілія Ребрик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Лілія Ребрик вкотре доводить, що зима - це не лише про тепло, а й про стиль. Цього сезону вона вибрала куртку з пишним хутряним коміром - такий елемент не лише захищає від холоду, а й ефектно обрамляє обличчя, додаючи образу м’якості та витонченості.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Світлий монохром та чистота кольору

Ребрик вибрала коротку куртку молочного відтінку з акцентним білим хутром на комірі та капюшоні. Світла палітра освіжає образ і робить його по-справжньому зимовим та ошатним.

Біле хутро додає тактильного затишку, що є однією з ключових характеристик моди сезону 2025-2026. Такий вибір кольору також дозволяє легко поєднувати куртку з іншими елементами гардероба - від темних штанів до яскравих аксесуарів.

Куртка з хутряним коміром повертається в моду: як її носить Лілія РебрикЛілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Гра з об’ємами

Лілія вдало балансувала пропорції у своєму образі:

  • Верх: об’ємна куртка з пухнастим коміром-капюшоном створює ефект "кокона", який захищає від вітру та холоду, а також додає силуету об’єму у верхній частині.

  • Низ: телеведуча поєднала куртку з широкими штанами-палаццо бежево-пісочного відтінку та грубими чорними черевиками. Контраст між широким низом і коротким верхом - один із найактуальніших прийомів сезону, що додає образу легкості та сучасності.

Це дозволяє одночасно виглядати елегантно і почуватися комфортно навіть у холодну погоду.

Куртка з хутряним коміром повертається в моду: як її носить Лілія РебрикРебрик показала модну куртку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Романтичний аксесуар

Образ доповнено маленькою чорною сумкою через плече у формі серця. Ця деталь додає грайливості та пом’якшує практичність верхнього одягу.

Лілія також демонструє, що витончені аксесуари не лише прикрашають образ, а й створюють візуальні акценти, які роблять повсякденний "лук" більш модним.

Куртка з хутряним коміром повертається в моду: як її носить Лілія РебрикЗ чим носити куртку з хутряним коміром (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Чому цей образ варто повторити

Куртки з хутряним оздобленням повертаються в топи модних тенденцій, оскільки вони легко замінюють звичні парки або легкі пальта.

Приклад Лілії Ребрик показує, як носити таку річ у стилі casual-chic:

  • поєднуйте світлі куртки з контрастними светрами чи підкладками, щоб підкреслити колір і текстуру хутра. Наприклад, шоколадний чи бордовий тон під низом створює елегантну гру контрастів;
  • не бійтеся доповнювати об’ємне хутро витонченими аксесуарами - сумками, капелюхами або шарфами, які збагачують образ деталями;
  • балансуйте пропорції: об’ємний верх легко поєднується з широкими, але легкими штанами або класичними джинсами, що робить силует гармонійним і сучасним.

Куртка з хутряним коміром повертається в моду: як її носить Лілія РебрикЛілія Ребрик задає тренди (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Завдяки таким прийомам навіть практична зимова куртка стає модною, універсальною та привертає увагу.

Стиль Лілії Ребрик доводить, що головний зимовий тренд 2026 року - куртка з хутряним коміром - здатен одночасно поєднувати комфорт, тепло та fashion-акцент, роблячи будь-який образ елегантним та завершеним.

