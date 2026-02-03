ua en ru
Молочные свитера и красные сердечки: фэмили лук Лилии Ребрик с дочкой Адель

Вторник 03 февраля 2026 13:52
Молочные свитера и красные сердечки: фэмили лук Лилии Ребрик с дочкой Адель Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась новыми фотографиями с младшей дочерью Адель. Кадры были сделаны за кулисами театра и привлекли внимание продуманным фэмили луком, выдержанным в светлой и уютной стилистике.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Основной акцент - свитера с сердечками

Ключевым элементом образов стали молочные вязаные свитера с одинаковым принтом. Дизайн построен на трех горизонтальных рядах маленьких красных сердечек, которые добавляют образам легкости и настроения.

Молочные свитера и красные сердечки: фэмили лук Лилии Ребрик с дочкой АдельЛилия Ребрик показала стильный фэмили лук (скриншот)

Такой декоративный элемент выглядит особенно уместно в детском наряде и одновременно не перегружает стиль взрослого образа.

Лилия выбрала модель свободного кроя oversize, которая выглядит современно и подчеркивает комфорт.

Молочные свитера и красные сердечки: фэмили лук Лилии Ребрик с дочкой АдельЛилия Ребрик с дочерью (скриншот)

Верхняя одежда: похожий фасон, разные оттенки

Фемили лук дополняет верхняя одежда с похожей формой, но разной цветовой гаммой. Лилия появилась в короткой белоснежной куртке-пуховике с объемным капюшоном. Светлый цвет освежает образ и визуально делает его более лаконичным.

Для дочери выбрали пуховик в оттенке тауп - серо-бежевом цвете, который остается актуальным уже несколько сезонов подряд. Такой тон хорошо сочетается с молочным трикотажем и одновременно является практичным решением для детского гардероба.

Молочные свитера и красные сердечки: фэмили лук Лилии Ребрик с дочкой АдельРебрик показала стильный образ (скриншот)

Низ и обувь: баланс комфорта и контраста

Нижняя часть образов построена на контрастах. Лилия соединила светлый верх с черными брюками свободного кроя, создав четкую и сдержанную линию силуэта. Образ дополнила светлая зимняя обувь, которая поддерживает общее уютное настроение.

Адель появилась в светлых джоггерах, подобранных в тон свитера, и массивных черных зимних ботинках на липучках. Такая обувь не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежную фиксацию, что важно для ребенка.

Молочные свитера и красные сердечки: фэмили лук Лилии Ребрик с дочкой АдельЛилия Ребрик с младшей дочерью (скриншот)

