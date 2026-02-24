Молочне пальто - головний тренд весни 2026: "лук" дружини Решетніка, який легко повторити

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина показала образ із молочним пальтом, яке вже назвали ключовою річчю на холодну весну 2026. Її образ доводить: базовий відтінок може виглядати дорого і водночас легко відтворюється в повсякденному гардеробі.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Основою образу стало довге пальто вільного крою в молочному відтінку.
Такий верхній одяг виглядає особливо ефектно, додаючи свіжості та візуальної легкості. М’яка вовняна тканина формує правильний силует і підкреслює тренд на стриману елегантність без логоманії.
Головний акцент - об’ємний шарф у тон до пальто з пухнастою текстурою та бахромою. Завдяки довжині він створює вертикальну лінію, що візуально витягує фігуру та робить образ більш структурованим. Це простий, але дуже ефективний стилістичний прийом.
Під пальтом - сірий джемпер на блискавці з високим коміром. Такий елемент додає спортивної динаміки класичному пальту і водночас відповідає запиту на практичність - багатошаровість працює не лише естетично, а й функціонально.
Замість традиційної шапки Христина обрала сіру кепку. Цей хід одразу переводить образ із категорії класика у casual chic, додаючи сучасності та легкої невимушеності.
Сонцезахисні окуляри круглої форми додають зіркового настрою та балансують світлу гаму аутфіту. Вони створюють контраст і роблять образ більш виразним у кадрі.
У руках - легендарна сумка Lady Dior у графітовому відтінку з фірмовим стьобаним візерунком. Цей аксесуар давно став символом статусу та витонченості, а темно-сірий колір ідеально перегукується з кепкою та нижнім шаром одягу.
Саме такі деталі і формують ефект "тихої розкоші" - без кричущих логотипів, але з очевидною якістю.
Завершують образ грубі чорні шкіряні черевики на масивній підошві. Вони створюють стильний контраст зі світлим пальтом і додають характеру.
Поєднання ніжної пастельної гами з масивним взуттям - один із найактуальніших прийомів останніх сезонів.
Б’юті-образ Христини підкреслює загальну концепцію: розпущене рівне волосся теплого золотистого відтінку та мінімалістичний макіяж із акцентом на природне сяйво шкіри. Ніякої перевантаженості - лише легкість і впевненість.
У підсумку аутфіт виглядає цілісним, продуманим і дорогим, але без демонстративності.
Це показовий приклад того, як можна поєднувати світлі відтінки, багатошаровість і грубі аксесуари, створюючи образ, який однаково доречний і для заміського відпочинку, і для міських прогулянок.
