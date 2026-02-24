Молочное пальто - главный тренд весны 2026: "лук" жены Решетника, который легко повторить

Ставка на светлый total look

Основой образа стало длинное пальто свободного кроя в молочном оттенке.

Такая верхняя одежда выглядит особенно эффектно, добавляя свежести и визуальной легкости. Мягкая шерстяная ткань формирует правильный силуэт и подчеркивает тренд на сдержанную элегантность без логомании.

Главный акцент - объемный шарф в тон к пальто с пушистой текстурой и бахромой. Благодаря длине он создает вертикальную линию, что визуально вытягивает фигуру и делает образ более структурированным. Это простой, но очень эффективный стилистический прием.

Под пальто - серый джемпер на молнии с высоким воротником. Такой элемент добавляет спортивной динамики классическому пальто и одновременно отвечает запросу на практичность - многослойность работает не только эстетически, но и функционально.

Аксессуары, которые формируют характер

Вместо традиционной шапки Кристина выбрала серую кепку. Этот ход сразу переводит образ из категории классика в casual chic, добавляя современности и легкой непринужденности.

Солнцезащитные очки круглой формы добавляют звездного настроения и балансируют светлую гамму аутфита. Они создают контраст и делают образ более выразительным в кадре.

В руках - легендарная сумка Lady Dior в графитовом оттенке с фирменным стеганым узором. Этот аксессуар давно стал символом статуса и утонченности, а темно-серый цвет идеально перекликается с кепкой и нижним слоем одежды.

Именно такие детали и формируют эффект "тихой роскоши" - без кричащих логотипов, но с очевидным качеством.

Контраст с помощью обуви

Завершают образ грубые черные кожаные ботинки на массивной подошве. Они создают стильный контраст со светлым пальто и добавляют характера.

Сочетание нежной пастельной гаммы с массивной обувью - один из самых актуальных приемов последних сезонов.

Натуральность в деталях

Бьюти-образ Кристины подчеркивает общую концепцию: распущенные ровные волосы теплого золотистого оттенка и минималистичный макияж с акцентом на естественное сияние кожи. Никакой перегруженности - только легкость и уверенность.

В итоге аутфит выглядит целостным, продуманным и дорогим, но без демонстративности.

Это показательный пример того, как можно сочетать светлые оттенки, многослойность и грубые аксессуары, создавая образ, который одинаково уместен и для загородного отдыха, и для городских прогулок.

Как повторить "лук" жены Решетника

Верхняя одежда

Молочное пальто свободного кроя - главная вещь образа. Выбирайте длинное пальто в светлом оттенке, лучше шерстяное или кашемировое. Оно должно быть без лишнего декора, с чистыми линиями.

Многослойность - под пальто подойдет серый джемпер или кардиган с высоким воротником, чтобы добавить контраст и тепло.

Шарф

Объемный длинный шарф в тон пальто или светлых пастельных оттенках.

Бахрома или пушистая текстура сделает образ дорогим и современным.

Головной убор

Вместо классической шапки - серая кепка или бейсболка из шерсти. Она делает образ менее формальным и добавляет casual chic.

Сумка

Выбирайте структурированную сумку в темном оттенке (графит, темно-серый), чтобы создать контраст с пальто. Стеганые детали или минималистичный дизайн работают лучше всего.

Обувь

Грубые ботинки - челси или армейского типа на массивной подошве. Черные кожаные модели хорошо сочетаются с молочным пальто и практичны для весенней слякоти.

Дополнительные лайфхаки

Минимум аксессуаров: массивные солнцезащитные очки или часы.

Секрет красивого вида - чистые линии, пастельные тона и контрастные детали.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)