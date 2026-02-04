Модний вихід Кейт Міддлтон: пальто у стилі 60-х, водолазка і широкі штани

Образ Кейт Міддлтон

Головним акцентом виходу стало оранжеве вовняне пальто з геометричним принтом, виконаним у стилі 60-х років.

За даними британських ЗМІ, виріб був створений на замовлення з тканини саме фабрики Melin Tregwynt. Таким чином Кейт Міддлтон зробила символічний жест поваги до валлійських майстрів і водночас підкреслила значення сталого підходу до моди.

Під пальто принцеса обрала темно-оливкову кашемірову водолазку, яку доповнили широкі штани в тон.

Поєднання яскравого оранжевого з глибоким зеленим створило вивірений контраст і вкотре підтвердило прихильність Кетрін до продуманої багатошаровості.

Зазначимо, що цей образ став прикладом того, як насичені кольори можуть виглядати стримано і доречно навіть у рамках офіційного візиту.

Зачіска як продовження стилю

Окремої уваги заслуговує зачіска принцеси Уельської, яка вдало доповнила складний ансамбль.

Передні пасма були гладко зачесані назад із легким начісуванням біля коріння, що візуально подовжило обличчя та додало образу вишуканості.

Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

На потилиці волосся було зафіксоване у вигляді переплетених широких пасм, що створювали ефект текстурного вузла або коси.

Водночас основна довжина спадала на плечі м’якими голлівудськими хвилями, які виглядали доглянутими та блискучими - характерна риса стилю Кейт Міддлтон.

Завдяки такій укладці обличчя залишалося відкритим, а золоті сережки з червоним камінням, підібрані в тон пальта, стали помітним акцентом.

Чому цей образ вдалий

Зазначимо, що обрана зачіска ідеально збалансувала образ із водолазкою з високим коміром. Повністю розпущене волосся могло б перевантажити зону шиї, натомість напівзібраний варіант зберіг довжину і відкрив лінію плечей.

Крім того, укладка не відвертала увагу від геометричного принту пальта, але водночас виглядала достатньо урочисто для офіційного заходу.

У результаті вихід Кейт Міддлтон став черговим прикладом того, як королівський стиль може поєднувати естетику, символізм і підтримку локальних брендів.