Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці з новою зачіскою

Середа 28 січня 2026 12:58
Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці з новою зачіскою Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з’явилася на публіці, привернувши увагу не лише своїм виходом, а й помітними змінами у зовнішності. Під час нещодавніх заходів вона продемонструвала одразу два різні образи та незвичну для себе зачіску.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Перший образ: елегантність і стримана класика

Під час одного з офіційних заходів Кейт Міддлтон постала у виваженому образі, який поєднує королівську елегантність із практичністю.

Вона обрала приталений жакет з принтом "ялинка" у коричнево-бежевій гамі. Такий крій підкреслив фігуру принцеси та додав образу структурованості.

Під жакет Кейт одягла гольф-водолазку насиченого шоколадного відтінку, який гармонійно доповнив загальну колірну палітру.

Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці з новою зачіскоюСтильний образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Нижню частину "луку" склали широкі штани-палаццо теплого цегляно-коричневого кольору з високою посадкою. Цей фасон не лише відповідає актуальним модним тенденціям, а й візуально подовжує силует.

Зачіска у цьому образі залишилася вірною фірмовому стилю принцеси - м’які об’ємні локони з проділом набік.

Образ доповнили лаконічні сережки та знаменита заручальна каблучка з сапфіром, яку Кейт традиційно вдягає на офіційні зустрічі.

Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці з новою зачіскоюКейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Другий образ: несподівана коса і спортивний стиль

Набагато більше уваги привернув інший вихід принцеси, який відбувся 27 січня 2026 року під час візиту до північної Англії. Тут Кейт Міддлтон здивувала публіку незвичною для себе зачіскою - акуратною косою, перекинутою через плече.

Цікаво, що зміна образу відбулася буквально "на ходу". На першій зустрічі в службі терапії дитячих травм Кетрін з’явилася з розпущеним волоссям і класичними локонами.

А вже під час прогулянки з благодійною організацією Mind Over Mountains вона вийшла до людей з косою, доповнивши її кепкою Baker Boy hat.

Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці з новою зачіскоюКейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Нову зачіску принцеса поєднала зі спортивнішим і практичнішим вбранням: оливковою курткою, джинсами скінні та зручними черевиками для ходьби. Такий образ виглядав невимушеніше та сучасніше, ніж звичні офіційні "луки" Кейт.

Читайте РБК-Україна в Google News
