Модні образи для малюка: вагітна Аліна Гросу показала, у що одягатиме сина

Що Аліна Гросу розповіла про одяг для сина

Співачка, яка нещодавно розсекретила стать первістка, вирішила уникнути помилок з власного дитиства. За її словами, мама одягала її добре, але іноді занадто гламурно.

"Леопардове пальто з хутровою шапочкою з лиса в школу - трошки перебір", - зауважила вона.

Через це їй доводилося перевдягатися, щоб інші діти не сміялися.

"Тому, думаючи, що придбати сину, я хотіла в першу чергу, щоб йому потім не соромно було дивиться фотографії свої з дитинства", - пояснила Гросу.

Аліна Гросу розповіла про речі для сина (фото: instagram.com/alina_grosu)​​​​​​​

Які образи показала співачка

Майбутня мама обрала для хлопчика різноманітні чоловічки - бежеві та коричневі з ведмедиком і в смужку.

"Досить теплі, на найближчий час. Вони на третій місяць, але нам прогнозують великого малюка. Не дивно, в нас тато трохи крупний, і я народилась немаленька", - зазначила співачка.

Для сну вона придбала дві блакитні піжамки.

"Думаю, на ніч будемо одягати. Вони по якості й вигляду - прям в ліжечко, нікому не показувати, - поділилася артистка.

Модний одяг для малюка (скриншоти)

Крім того, Гросу закупила кілька спортивних чоловічків від Nike.

"Може, ми захочемо по підлозі перекатуватися", - зазначила вона.

На вихід Аліна обрала в'язаний костюм світло-бежевого кольору з пальмовим візерунком. Ще один варіант йшов з окулярами у комплекті.

Співачка наголосила, що серед брендових речей є лише Nike, оскільки вважає нерозумним витрачати на даному етапі шалені кошти на одяг.

Одяг для сина Аліни Гросу (скриншоти)

За словами майбутньої мами, речі обирала не лише вона, адже в такому випадку вони усі були б чорні.

"Він бідний ходив би в мене у чорному, тому що я не бежева мама. Я black mommy. Мені подобається все чорне. Мені соромно за це. Мабуть, одягати маленьку дитину в чорне - все таки неправильно".

Наостанок Гросу показала шкарпетки, штанці для дому, бодіки та шапочки. Також придбала кілька книжечок і іграшку "Доббі" на випадок прорізування зубів.

Що відомо про вагітність Гросу

Нагадаємо, ще наприкінці 2025 року зірку помітили з округлим животиком в одному із супермаркетів у США. Проте вона не поспішала коментувати чутки про вагітність.

Лише у січні 2026 року зірка підтвердила, що вперше стане мамою. Тоді вона презентувала кліп на пісню "Жити на повну", у якому постала в компанії коханого, який приховує обличчя за балаклавою. В мережі впевнені, що це Роман Полянський.

Згодом Гросу зізналася, що "купу років" йшла до материнства. Вони з чоловіком роками намагалися завагітніти, але зіштовхнулися з труднощами.