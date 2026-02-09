Вагітна Ксюша Манекен "не по-блогерськи" розсекретила стать дитини (відео)
33-річна блогерка Ксюша Манекен вирішила поділитися з фанами радісною новиною. Вагітна інфлюенсерка дізналася стать дитинки.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram блогерки.
На кого чекає Манекен
Так, Ксюша та її обранець вирішили піти не зовсім "блогерським" шляхом. Замість гучних гендер-паті, інтриг та "прогрівів" Манекен записала щемливе відео з чоловіком та собакою.
Ксюша Манекен розкрила стать своєї дитини (скриншот)
Блогерка та її коханий тримали у руках хлопавки, які розкривали стать дитинки за кольором конфеті. І виявилося, що Манекен чекає на хлопчика.
Її хлопавка "вибухнула" блакитним конфеті, а пес кумедно перелякався й намагався втекти. Втім, жартома зазначила Ксюша, жоден пес під час зйомок не постраждав.
Манекен чекає на сина (скриншот)
В описі під відео Манекен також натякнула, що вона та її чоловік думали, що у них народиться донька. Але вони не сумують.
"Походу прийдеться йти ще за дівчинкою. А поки будемо любити хлопчика", - написала блогерка.
У коментарях фани привітали Ксюшу та її чоловіка. Багато хто написав, що стать дитини зовсім неважлива, адже батьки будуть любити як хлопчика, так і дівчинку.
Манекен та її чоловік (фото: instagram.com/maneken007)
Нагадаємо, про свою вагітність Манекен оголосила нещодавно. Вона зазначила, що більше не чайлдфрі та дуже щаслива, адже скоро стане мамою.
