Модные образы для малыша: беременная Алина Гросу показала, во что будет одевать сына

Будущая мама Алина Гросу активно готовится к встрече с малышом. Артистка уже закупила одежду, в которую будет одевать сына.
Певица, которая недавно рассекретила пол первенца, решила избежать ошибок из собственного детства. По ее словам, мама одевала ее хорошо, но иногда слишком гламурно.
"Леопардовое пальто с меховой шапочкой из лисы в школу - немножко перебор", - заметила она.
Из-за этого ей приходилось переодеваться, чтобы другие дети не смеялись.
"Поэтому, думая, что приобрести сыну, я хотела в первую очередь, чтобы ему потом не стыдно было смотрит фотографии свои из детства", - пояснила Гросу.
Будущая мама выбрала для мальчика разнообразные человечки - бежевые и коричневые с мишкой и в полоску.
"Достаточно теплые, на ближайшее время. Они на третий месяц, но нам прогнозируют большого малыша. Неудивительно, у нас папа немного крупный, и я родилась немаленькая", - отметила певица.
Для сна она приобрела две голубые пижамки.
"Думаю, на ночь будем одевать. Они по качеству и виду - прям в кроватку, никому не показывать, - поделилась артистка.
Кроме того, Гросу закупила несколько спортивных человечков от Nike.
"Может, мы захотим по полу перекатываться", - отметила она.
На выход Алина выбрала вязаный костюм светло-бежевого цвета с пальмовым узором. Еще один вариант шел с очками в комплекте.
Певица отметила, что среди брендовых вещей есть только Nike, поскольку считает неразумным тратить на данном этапе огромные средства на одежду.
По словам будущей мамы, вещи выбирала не только она, ведь в таком случае они все были бы черные.
"Он бедный ходил бы у меня в черном, потому что я не бежевая мама. Я black mommy. Мне нравится все черное. Мне стыдно за это. Пожалуй, одевать маленького ребенка в черное - все же неправильно".
Напоследок Гросу показала носки, штанишки для дома, бодики и шапочки. Также приобрела несколько книжечек и игрушку "Добби" на случай прорезывания зубов.
Напомним, еще в конце 2025 года звезду заметили с округлым животиком в одном из супермаркетов в США. Однако она не спешила комментировать слухи о беременности.
Только в январе 2026 года звезда подтвердила, что впервые станет мамой. Тогда она презентовала клип на песню "Жить на полную", в котором предстала в компании возлюбленного, который скрывает лицо за балаклавой. В сети уверены, что это Роман Полянский.
Впоследствии Гросу призналась, что "кучу лет" шла к материнству. Они с мужем годами пытались забеременеть, но столкнулись с трудностями.
