Модная зима 2026: бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon Boots

Суббота 07 февраля 2026 07:15
UA EN RU
Модная зима 2026: бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon Boots Светлана Готочкина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Бизнесвумен и бывшая девушка Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина продемонстрировала идеальный зимний образ, соединив белоснежную шубу из экомеха и массивные Moon Boots.

Подробнее об этом читайте в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Готочкина

Главный элемент образа - шуба из экомеха

Основой аутфита стала объемная шуба из экомеха молочного оттенка. Фактура с удлиненным ворсом под ламу создает эффект легкости и воздушности, напоминая облако на фоне зимнего пейзажа.

Выбор именно экоматериалов подчеркивает осознанный подход к моде - тренд, активно набирающий популярность в последние сезоны.

Укороченный фасон шубы позволяет продемонстрировать стройность фигуры, а светлый тон освежает образ, делая его дорогим на вид даже в серые зимние дни.

Модная зима 2026: бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon BootsСветлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)

Moon Boots

Чтобы сбалансировать объемный верх, Светлана выбрала культовые Moon Boots. Эти массивные луноходы давно перестали быть исключительно горнолыжной обувью и превратились в must-have в гардеробе городских модниц.

Белый цвет Moon Boots плавно продолжает линию total white look, визуально вытягивая силуэт и создавая гармоничную пропорцию.

Модная зима 2026: бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon BootsГоточкина показала модный образ (фото: instagram.com/got.sveta)

Акценты от Christian Dior

Детали играют ключевую роль в создании статусного образа.

Светлана дополнила свой лук аксессуарами от модного дома Christian Dior: шарф и шапка-бини с фирменным логотипом добавляют графического акцента, а контрастные полоски на аксессуарах разбавляют монохромность и делают образ более динамичным.

Модная зима 2026: бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon BootsСветлана Готочкина показала "лук" с шубой из экомеха (фото: instagram.com/got.sveta)

Сияние и фитнес-эстетика

Особого внимания заслуживает сочетание разных стилей. Под шубой виднеется сияющий серебристый топ, который добавляет нотку гламура, и облегающие белые леггинсы, подчеркивающие идеальные пропорции фигуры Светланы.

Это смелый микс спортивного шика и вечернего блеска, который легко повторить для урбанистического зимнего образа.

Модная зима 2026: бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon BootsБывшая Цымбалюка задает тренды (фото: instagram.com/got.sveta)

Светлана Готочкина демонстрирует, как модно выглядеть зимой, не жертвуя комфортом.

Новый выход Светланы Готочкиной - яркий пример того, как зимний гардероб может быть не только теплым, но и изящным. С помощью правильно подобранных пропорций, брендовых аксессуаров и ярких акцентов даже повседневная прогулка становится настоящим модным перформансом.

Белый total look, массивная обувь и экомех показывают, что зима 2026 года может быть теплой, стильной и невероятно элегантной.

Модная зима 2026: бывшая Цымбалюка в белоснежной шубе и Moon BootsБывшая Цымбалюка (фото: instagram.com/got.sveta)

