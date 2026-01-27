Міді, жакет і монохром: Андре Тан про ідеальний гардероб для дівчат із пишними формами

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як за допомогою простих стилістичних рішень створити гармонійний гардероб для дівчат із пишними формами.

Як візуально витягнути силует, змістити акценти та виглядати впевнено незалежно від віку й типу фігури, розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Прямі лінії та чітка структура

Одним із ключових принципів Тан називає використання одягу з чіткими прямими лініями. Такі силуети візуально витягують фігуру, додають їй стрункості та елегантності. Важливо уникати зайвих складок, драпірувань і надмірних акцентів - мінімалізм у крої працює максимально ефективно.

Андре Тан дав поради дівчатам із пишними формами (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Міді - універсальна довжина

Особливу увагу дизайнер радить звернути на сукні та спідниці міді. Ця довжина вважається найбільш виграшною, адже вона підкреслює талію, приховує зони, які не хочеться акцентувати, і водночас виглядає пропорційно з будь-яким типом фігури. Міді створює відчуття балансу й жіночності.

Андре Тан розказав, що носити (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Світлий верх і темний низ

Класичний прийом - поєднання світлого верху з темним низом - залишається актуальним. Світла блуза або топ акцентують увагу на обличчі та плечах, а темні штани чи спідниця роблять нижню частину силуету візуально легшою. Такий контраст додає образу гармонії.

Андре Тан радить дівчатам із пишними формами вибирати світлий верх та темний низ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Монохром

Однотонні комплекти, за словами Андре Тана, створюють довгу вертикаль, яка "зшиває" фігуру в єдине ціле. Монохромні образи працюють як природний коректор пропорцій і виглядають стильно незалежно від трендів.

Тан про монохромні образи (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аксесуари, що працюють на образ

Легкий шарф або тонка хустка на шиї - не просто деталь, а візуальний центр образу. Вони підіймають погляд угору та відвертають увагу від проблемних зон. Також дизайнер радить обирати кольорові аксесуари - наприклад, великі сумки або шарфи без принтів, щоб не перевантажувати образ.

Андре Тан про одяг для дівчат плюссайз (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Жакет і правильні тканини

Структурований жакет Тан називає must-have для гардероба. Він формує плечі, маскує зону талії та додає впевненості.

Не менш важливий і вибір тканин - щільні матеріали добре тримають форму, не "облягають" тіло і виглядають охайно.

Андре Тан дав поради дівчатам із пишними формами (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Додаткові поради

Серед практичних рекомендацій: стильний ремінь середньої ширини без зайвих деталей, бажано чорного або коричневого кольору. Він допомагає сформувати силует без зайвого акценту. Також дизайнер радить звернути увагу на зачіску: зібране або заколоте волосся створює витончену лінію шиї та додає образу легкості.

Андре Тан радить дівчатам з пишними формами не боятися аксесуарів (скриншоти)

За словами Андре Тана, головне правило стилю - це не приховувати себе, а вміло підкреслювати індивідуальність і почуватися впевнено у власному тілі.