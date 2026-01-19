Як високим дівчатам підбирати одяг: поради від Андре Тана

Високий зріст часто вважають перевагою, однак при виборі одягу він може створювати труднощі з пропорціями. Український дизайнер Андре Тан пояснив, на які деталі варто звертати увагу високим дівчатам, щоб образ виглядав гармонійно та стильно.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.

Правило №1: Довжина суконь та спідниць

За словами Андре Тана, довжина одягу - ключовий елемент гармонійного образу.

Неправильно: короткі сукні та спідниці можуть "розривати" фігуру і робити пропорції менш привабливими.

Правильно: довжина міді та спідниці з високою посадкою підкреслюють лінію талії та зберігають пропорції тіла.

Андре Тан дав поради дівчатам високого зросту (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило №2: Масштабність принту

Візерунки на одязі також впливають на сприйняття фігури. На прикладі видно, як різний розмір принту змінює вигляд образу.

Неправильно: дуже дрібний принт може "губитися" або створювати зайву "рябь", яка не підкреслює зовнішність.

Правильно: більший, масштабний принт виглядає виразно і створює збалансований, гармонійний вигляд.

За словами Танa, великі візерунки допомагають акцентувати увагу на деталях і роблять образ більш структурованим, особливо для високих дівчат.

Правило №3: Правильна посадка

Ще один важливий фактор - посадка одягу. Високий зріст дозволяє експериментувати, але помилки можуть порушити пропорції.

Неправильно: низька посадка штанів або вкорочені топи візуально "розрізають" тулуб, роблячи ноги коротшими.

Правильно: висока посадка штанів у поєднанні з піджаком подовжує лінію ніг, акцентує талію і створює цілісний, елегантний образ.

Головне завдання - підкреслити талію і вирівняти пропорції, тоді образ виглядає природно і стильно.

Правило №4: Розмір сумки

Аксесуари теж важливі: сумка може або врівноважити силует, або "загубитися" на фоні високого зросту.

Неправильно: маленькі клатчі губляться і виглядають непропорційно.

Правильно: сумки середнього або великого розміру додають гармонії силуету та створюють збалансований образ.

Правило №5: Довжина штанів

Довжина штанів значно впливає на пропорції нижньої частини тіла.

Неправильно: занадто довгі штани, що збираються складками внизу, обтяжують силует.

Правильно: вкорочена довжина, що відкриває щиколотку, робить образ легким і динамічним.

За словами Андре Тана, саме така довжина створює витончений силует і додає легкості в щоденних образах.

