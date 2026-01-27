Миди, жакет и монохром: Андре Тан про идеальный гардероб для девушек с пышными формами

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как с помощью простых стилистических решений создать гармоничный гардероб для девушек с пышными формами.

Как визуально вытянуть силуэт, сместить акценты и выглядеть уверенно независимо от возраста и типа фигуры, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Прямые линии и четкая структура

Одним из ключевых принципов Тан называет использование одежды с четкими прямыми линиями. Такие силуэты визуально вытягивают фигуру, добавляют ей стройности и элегантности. Важно избегать лишних складок, драпировок и чрезмерных акцентов - минимализм в крое работает максимально эффективно.

Андре Тан дал советы девушкам с пышными формами (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Миди - универсальная длина

Особое внимание дизайнер советует обратить на платья и юбки миди. Эта длина считается наиболее выигрышной, ведь она подчеркивает талию, скрывает зоны, которые не хочется акцентировать, и в то же время выглядит пропорционально с любым типом фигуры. Миди создает ощущение баланса и женственности.

Андре Тан рассказал, что носить (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Светлый верх и темный низ

Классический прием - сочетание светлого верха с темным низом - остается актуальным. Светлая блуза или топ акцентируют внимание на лице и плечах, а темные брюки или юбка делают нижнюю часть силуэта визуально легче. Такой контраст добавляет образу гармонии.

Андре Тан советует девушкам с пышными формами выбирать светлый верх и темный низ (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Монохром

Однотонные комплекты, по словам Андре Тана, создают длинную вертикаль, которая "сшивает" фигуру в единое целое. Монохромные образы работают как естественный корректор пропорций и выглядят стильно независимо от трендов.

Тан о монохромных образах (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Аксессуары, работающие на образ

Легкий шарф или тонкий платок на шее - не просто деталь, а визуальный центр образа. Они поднимают взгляд вверх и отвлекают внимание от проблемных зон. Также дизайнер советует выбирать цветные аксессуары - например, большие сумки или шарфы без принтов, чтобы не перегружать образ.

Андре Тан об одежде для девушек плюссайз (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Жакет и правильные ткани

Структурированный жакет Тан называет must-have для гардероба. Он формирует плечи, маскирует зону талии и добавляет уверенности.

Не менее важен и выбор тканей - плотные материалы хорошо держат форму, не "облегают" тело и выглядят опрятно.

Андре Тан дал советы девушкам с пышными формами (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Дополнительные советы

Среди практических рекомендаций: стильный ремень средней ширины без лишних деталей, желательно черного или коричневого цвета. Он помогает сформировать силуэт без лишнего акцента. Также дизайнер советует обратить внимание на прическу: собранные или заколотые волосы создают изящную линию шеи и добавляют образу легкости.

Андре Тан советует девушкам с пышными формами не бояться аксессуаров (скриншоты )

По словам Андре Тана, главное правило стиля - это не скрывать себя, а умело подчеркивать индивидуальность и чувствовать себя уверенно в собственном теле.