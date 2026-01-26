Лилия Ребрик показала идеальный зимний образ для прогулок с детьми

Лилия Ребрик снова привлекла внимание стильным повседневным образом, который продемонстрировала во время зимней прогулки с дочерьми. Телеведущая выбрала комфортный "лук", в котором удачно соединила актуальные тренды, практичность и сдержанную элегантность. Такой образ легко адаптировать для активного отдыха с детьми и холодной погоды, не жертвуя стилем.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Ребрик

Для зимнего выхода Лилия выбрала сдержанную, но очень элегантную цветовую гамму. В ее образе доминируют благородные оттенки серого - универсальное решение для холодного времени года.

Такая палитра выглядит свежо и дорого, легко сочетается с базовыми вещами и эффектно контрастирует с белым снегом, создавая визуально чистый и гармоничный силуэт.

Лилия Ребрик показала стильный образ (фото: (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ключевым элементом "лука" стала короткая куртка с объемным меховым капюшоном.

Подобные модели уже несколько сезонов подряд удерживают позиции среди зимних фаворитов: они не только хорошо защищают от холода, но и добавляют образу уюта и непринужденной роскоши.

Выбор укороченного фасона позволил сохранить динамичность образа и подчеркнуть активный формат прогулки.

Ребрик с дочками Полиной и Адель (фото: (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Особое внимание привлекли аксессуары. Лилия дополнила образ шарфом-палантином в тон верхней одежды и лаконичной шапкой.

Такой прием создает ощущение целостности и соответствует одному из главных трендов сезона - многослойности. Аксессуары не перегружают образ, но делают его завершенным и стильным.

Лилия Ребрик задает тренды (фото: (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Не менее важным элементом стал выбор одежды для комфорта. Для прогулки с детьми телеведущая выбрала удобные спортивные штаны свободного кроя.

Это решение идеально вписывается в формат casual и позволяет активно проводить время на свежем воздухе без ограничений в движении.

Лилия Ребрик с дочкой (фото: (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Образ Лилии Ребрик - еще одно подтверждение того, что современная мода все больше ориентируется на баланс между эстетикой и удобством.

Даже обычная семейная прогулка может стать поводом для стильного выхода, если грамотно подобрать базовые вещи, актуальные фактуры и сдержанную цветовую палитру.