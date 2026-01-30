На лабутенах і в Dolce & Gabbana: Меланія Трамп вразила образом на прем'єрі фільму про себе

Яким образом підкорила Меланія Трамп

Для появи на червоній доріжці Kennedy Center 55-річна Меланія Трамп обрала стриманий класичний образ - чорний костюм зі спідницею від Dolce & Gabbana.

Доповненням наряду стали чорні туфлі на підборах від Christian Louboutin. А завершили образ шкіряний пояс на талії та хвиляста укладка волосся.

Перша леді в образі від Dolce & Gabbana (фото: Getty Images)

Меланія позувала фотографам разом зі своїм чоловіком, президентом США Дональдом Трампом. Перша леді усміхалася, тоді як політик зберігав серйозний вигляд. На захід він прийшов у синьому костюмі та темно-червоній краватці.

"Я пишаюся нею. Вона зробила чудову роботу. Такі проєкти - це непросто... Вона говорить багатьма мовами, дуже розумна, розуміє, що відбувається, і дійсно гарно впливає на мене", - сказав Трамп журналістам.

Що відомо про фільм Меланії Трамп

Стрічка з назвою "Меланія" вийшла в США 30 січня 2026 року. Вона розповідає про життя першої леді у період останніх 20 днів перед інавгурацією її чоловіка у 2025 році.

Режисером картини став Бретт Ратнер. Вона була придбана та профінансована Amazon MGM Studios - права на прокат коштували близько 40 мільйонів доларів, а на маркетинг витратили 35 млн.

Меланія Трамп на прем'єрі фільму про себе (фото: Getty Images)

За даними ЗМІ, квитки продаж квитків наразі невисокий. Видання Variety передбачає, що фільм в перші дні прокату (п'ятниця - неділя) зможе заробити 3 мільйони доларів.

Режисера стрічки це не лякає. Він зазначив на прем'єрі, що касові збори не будуть визначним фактором успіху, адже фільм документальний.