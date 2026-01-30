На лабутенах і в Dolce & Gabbana: Меланія Трамп вразила образом на прем'єрі фільму про себе

Перша леді США Меланія Трамп увірвалася в індустрію кіно, дебютувавши на прем'єрі документального фільму про себе. Для виходу вона обрала стильний наряд від бренду Dolce & Gabbana, який одразу привернув увагу модних оглядачів.
Яким був образ першої леді, розповідає РБК-Україна.
Для появи на червоній доріжці Kennedy Center 55-річна Меланія Трамп обрала стриманий класичний образ - чорний костюм зі спідницею від Dolce & Gabbana.
Доповненням наряду стали чорні туфлі на підборах від Christian Louboutin. А завершили образ шкіряний пояс на талії та хвиляста укладка волосся.
Меланія позувала фотографам разом зі своїм чоловіком, президентом США Дональдом Трампом. Перша леді усміхалася, тоді як політик зберігав серйозний вигляд. На захід він прийшов у синьому костюмі та темно-червоній краватці.
"Я пишаюся нею. Вона зробила чудову роботу. Такі проєкти - це непросто... Вона говорить багатьма мовами, дуже розумна, розуміє, що відбувається, і дійсно гарно впливає на мене", - сказав Трамп журналістам.
Стрічка з назвою "Меланія" вийшла в США 30 січня 2026 року. Вона розповідає про життя першої леді у період останніх 20 днів перед інавгурацією її чоловіка у 2025 році.
Режисером картини став Бретт Ратнер. Вона була придбана та профінансована Amazon MGM Studios - права на прокат коштували близько 40 мільйонів доларів, а на маркетинг витратили 35 млн.
За даними ЗМІ, квитки продаж квитків наразі невисокий. Видання Variety передбачає, що фільм в перші дні прокату (п'ятниця - неділя) зможе заробити 3 мільйони доларів.
Режисера стрічки це не лякає. Він зазначив на прем'єрі, що касові збори не будуть визначним фактором успіху, адже фільм документальний.
