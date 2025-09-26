Зеленська зустрілася з Меланією Трамп: які образи вибрали перші леді

Дружина Володимира Зеленського Олена в рамках офіційного візиту до США зустрілася з першою леді Меланією Трамп.

Про те, які образи обрало дружини президентів України та США, докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Зеленської.

Олена Зеленська

Образ Олени Зеленської - це двокомпонентний ансамбль, що поєднує сучасний крій з класичними кольорами.

Верх

Білий структурований жакет із довгими рукавами. Він має високий виріз і вертикальні декоративні деталі, які додають текстури. Олена Зеленська обрала трендовий укорочений фасон.

Низ

Широкі штани з високою посадкою в чорному кольорі. Широкий силует штанів створює ефектний контраст із більш приталеним верхом.

Аксесуари

Темний пояс з помітною, ймовірно, металевою пряжкою, підкреслює талію.

Взуття

Темні закриті туфлі з гострим носком гармонійно поєднуються з широкими штанами.

Її образ - це контрастний баланс світлого і темного, який підкреслює чисті лінії та потужний, сучасний силует.

Меланія Трамп

Меланія Трамп одягнена в монохромний білий костюм з невеликим кольоровим акцентом.

Костюм

Елегантний брючний костюм кремового кольору. Жакет - класичний блейзер, добре скроєний, з чітко окресленими плечима. Штани - злегка завужені й ідеально відповідають кольору жакета.

Блуза

Під білим блейзером - блуза кольору кемел, яка створює м'який, теплий контраст з яскравим білим.

Взуття

Високі підбори з гострим носком світлого, нейтрального відтінку, які візуально подовжують фігуру і завершують цілісний, монохромний образ.

Її образ - витончений, мінімалістичний і цілісний, він використовує нейтральну палітру для демонстрації вишуканості та елегантності.

Сучасна елегантність проти класичного мінімалізму

Обидві перші леді зробили ставку на силу через елегантність.

Образ Зеленської - це сміливість сучасності, упевненість і дипломатичність, виражена через чіткі форми та кольоровий контраст.

Меланія, своєю чергою, залишається вірною класиці: її образ - це зріла гармонія і витриманий стиль, звичний для Білого дому, але з теплим нюансом у деталях.

Олена Зеленська та Меланія Трамп (фото: instagram.com/olenazelenska_official)