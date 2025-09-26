ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленська зустрілася з Меланією Трамп: які образи вибрали перші леді

П'ятниця 26 вересня 2025 12:36
UA EN RU
Зеленська зустрілася з Меланією Трамп: які образи вибрали перші леді Олена Зеленська та Меланія Трамп (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Катерина Собкова

Дружина Володимира Зеленського Олена в рамках офіційного візиту до США зустрілася з першою леді Меланією Трамп.

Про те, які образи обрало дружини президентів України та США, докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Зеленської.

Олена Зеленська

Образ Олени Зеленської - це двокомпонентний ансамбль, що поєднує сучасний крій з класичними кольорами.

Верх

Білий структурований жакет із довгими рукавами. Він має високий виріз і вертикальні декоративні деталі, які додають текстури. Олена Зеленська обрала трендовий укорочений фасон.

Низ

Широкі штани з високою посадкою в чорному кольорі. Широкий силует штанів створює ефектний контраст із більш приталеним верхом.

Аксесуари

Темний пояс з помітною, ймовірно, металевою пряжкою, підкреслює талію.

Взуття

Темні закриті туфлі з гострим носком гармонійно поєднуються з широкими штанами.

Її образ - це контрастний баланс світлого і темного, який підкреслює чисті лінії та потужний, сучасний силует.

Меланія Трамп

Меланія Трамп одягнена в монохромний білий костюм з невеликим кольоровим акцентом.

Костюм

Елегантний брючний костюм кремового кольору. Жакет - класичний блейзер, добре скроєний, з чітко окресленими плечима. Штани - злегка завужені й ідеально відповідають кольору жакета.

Блуза

Під білим блейзером - блуза кольору кемел, яка створює м'який, теплий контраст з яскравим білим.

Взуття

Високі підбори з гострим носком світлого, нейтрального відтінку, які візуально подовжують фігуру і завершують цілісний, монохромний образ.

Її образ - витончений, мінімалістичний і цілісний, він використовує нейтральну палітру для демонстрації вишуканості та елегантності.

Сучасна елегантність проти класичного мінімалізму

Обидві перші леді зробили ставку на силу через елегантність.

Образ Зеленської - це сміливість сучасності, упевненість і дипломатичність, виражена через чіткі форми та кольоровий контраст.

Меланія, своєю чергою, залишається вірною класиці: її образ - це зріла гармонія і витриманий стиль, звичний для Білого дому, але з теплим нюансом у деталях.

Зеленська зустрілася з Меланією Трамп: які образи вибрали перші ледіОлена Зеленська та Меланія Трамп (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Зеленська Мелания Трамп Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"