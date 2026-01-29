"Фанатка номер один". Відома реперка підтримала Трампа та показала його "золоту карту"
Американська реперка Нікі Мінаж публічно заявила про підтримку Дональда Трампа та назвала себе його фанаткою номер один. Артистка трималася з президентом за руки та навіть отримала його "золоту карту".
Як повідомляє РБК-Україна, епатажна виконавиця висловила захоплення президентом США під час саміту Trump Accounts у Вашингтоні.
Як Нікі Мінаж підтримала Трампа
Під час події президент запросив артистку на сцену після того, як вона оголосила про підтримку так званих Trump Accounts - програм трастових фондів для дітей американських громадян.
"Я, мабуть, фанатка номер один цього президента, і це не зміниться. Негатив і хейт мене не зачіпають. Навпаки - вони мотивують мене підтримувати його ще більше", - заявила співачка.
"Ми не дозволимо їм безкарно булити його і поширювати брудні чутки. Це не спрацює. Гаразд? За ним стоїть велика сила і Бог захищає його", - додала вона.
Нікі Мінаж підтримала президента США (фото: Getty Images)
Під час заходу Трамп жартома пообіцяв "відростити нігті, як у Нікі", а також тримав її за руку, поки інший спікер виступав перед аудиторією.
"Вона така хороша. Вона - MAGA. Що я можу сказати? Вона була з нами весь час. І я просто хочу їй подякувати. І це було не так просто", - заявив президент США.
Згодом реперка опублікувала фото картки з портретом Трампа. Пізніше вона додала, що завершує оформлення документів на громадянство і зазначила, що картка дісталася їй безкоштовно.
Welp… pic.twitter.com/c5v8ztVVLR— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) January 28, 2026
Що відомо про "золоту карту" Трампа
Візова ініціатива була запущена минулого року. Вона дозволяє прискорити шлях до резидентства в США тим, хто робить "значні внески в суспільство". Програма передбачає внесок у 1 млн та оплату збору в 15 тисяч доларів.
Вона також зазнала критики на тлі посилення політики щодо нелегальної міграції та хвилі протестів після подій за участі агентів ICE.
Що відомо про життя Нікі Мінаж в США
Артистка родом Тринідаду і Тобаго. Вона приїхала в країну з батьками в 5 років і певний час була без легального статусу. У 2018 році засуджувала практику розділення сімей на кордоні.
У 2024 році під час стриму в TikTok зізналася, що досі не є громадянкою США, попри роки життя в країні та сплачені податки. Водночас "золота карта" надає їй право на резидентство та спрощений шлях до отримання громадянства.
У грудні Мінаж також з'явилася на заході в Аризоні разом із вдовою консервативного активіста Чарлі Кірка.
