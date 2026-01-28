Які джинси роблять фігуру стрункішою: поради Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан пояснив, чому навіть модні джинси можуть спотворювати пропорції фігури, та розповів, які фасони справді роблять силует стрункішим. За його словами, ключову роль відіграють не бренд чи тренд, а правильна посадка, крій і відповідність типу фігури.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram модельєра.

Як правильно підібрати джинси

Тип фігури "Пісочний годинник"

Для жінок із вираженою талією та збалансованими пропорціями плечей і стегон Андре Тан радить обирати прямі джинси або моделі з легким кльошем і обов’язково з високою посадкою. Такий крій природно повторює силует, підкреслює талію та зберігає жіночність образу.

Основний акцент - саме на високій посадці, яка допомагає створити чітку лінію талії та гармонійно поєднати верх і низ.

Андре Тан про те, як вибрати джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тип фігури "Прямокутник"

Якщо талія виражена слабо, варто працювати з об’ємом. Дизайнер рекомендує джинси wide leg або широкі прямі моделі з високою посадкою. Вони додають об’єму в нижній частині тіла й формують візуальну талію.

Результат - більш м’який і жіночний силует без різких ліній, що особливо актуально для цього типу фігури.

Андре Тан про те, як підібрати джинси під тип фігури (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тип фігури "Груша"

Для фігури з акцентом на стегнах найкращим вибором стануть темні джинси wide leg або кльош від коліна. Висока посадка допомагає врівноважити пропорції між верхом і низом, а темний колір візуально зменшує об’єм стегон і витягує ноги. Такий підхід робить силует більш струнким і пропорційним.

Андре Тан про те, як вибрати джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тип фігури "Перевернутий трикутник"

Жінкам із широкими плечима та вузькими стегнами Андре Тан радить додавати об’єм саме в нижній частині. Світлі джинси wide leg або relaxed fit допоможуть врівноважити силует, змістивши акцент донизу. Це створює відчуття балансу та легкості в образі.

Як правильно вибрати джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Тип фігури "Овал"

Для цього типу важливо не підкреслювати зону живота. Оптимальним вибором стануть straight або wide leg джинси середньої чи високої посадки. Однотонні відтінки та лаконічний крій створюють рівний, акуратний силует без зайвих акцентів.

Андре Тан про те, як підібрати джинси (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Підсумовуючи, Андре Тан наголошує: універсальних джинсів не існує, однак правильно підібрана модель здатна працювати на фігуру краще за будь-який тренд. Орієнтація на власні пропорції - головний крок до стильного й упевненого образу.