Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилася на публіці з новою зачіскою

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з’явилася на публіці, привернувши увагу не лише своїм виходом, а й помітними змінами у зовнішності. Під час нещодавніх заходів вона продемонструвала одразу два різні образи та незвичну для себе зачіску.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Під час одного з офіційних заходів Кейт Міддлтон постала у виваженому образі, який поєднує королівську елегантність із практичністю.
Вона обрала приталений жакет з принтом "ялинка" у коричнево-бежевій гамі. Такий крій підкреслив фігуру принцеси та додав образу структурованості.
Під жакет Кейт одягла гольф-водолазку насиченого шоколадного відтінку, який гармонійно доповнив загальну колірну палітру.
Нижню частину "луку" склали широкі штани-палаццо теплого цегляно-коричневого кольору з високою посадкою. Цей фасон не лише відповідає актуальним модним тенденціям, а й візуально подовжує силует.
Зачіска у цьому образі залишилася вірною фірмовому стилю принцеси - м’які об’ємні локони з проділом набік.
Образ доповнили лаконічні сережки та знаменита заручальна каблучка з сапфіром, яку Кейт традиційно вдягає на офіційні зустрічі.
Набагато більше уваги привернув інший вихід принцеси, який відбувся 27 січня 2026 року під час візиту до північної Англії. Тут Кейт Міддлтон здивувала публіку незвичною для себе зачіскою - акуратною косою, перекинутою через плече.
Цікаво, що зміна образу відбулася буквально "на ходу". На першій зустрічі в службі терапії дитячих травм Кетрін з’явилася з розпущеним волоссям і класичними локонами.
А вже під час прогулянки з благодійною організацією Mind Over Mountains вона вийшла до людей з косою, доповнивши її кепкою Baker Boy hat.
Нову зачіску принцеса поєднала зі спортивнішим і практичнішим вбранням: оливковою курткою, джинсами скінні та зручними черевиками для ходьби. Такий образ виглядав невимушеніше та сучасніше, ніж звичні офіційні "луки" Кейт.
