Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике с новой прической

Первый образ: элегантность и сдержанная классика

Во время одного из официальных мероприятий Кейт Миддлтон предстала во взвешенном образе, который сочетает королевскую элегантность с практичностью.

Она выбрала приталенный жакет с принтом "елочка" в коричнево-бежевой гамме. Такой крой подчеркнул фигуру принцессы и добавил образу структурированности.

Под жакет Кейт надела гольф-водолазку насыщенного шоколадного оттенка, который гармонично дополнил общую цветовую палитру.

Стильный образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Нижнюю часть "лука" составили широкие брюки-палаццо теплого кирпично-коричневого цвета с высокой посадкой. Этот фасон не только соответствует актуальным модным тенденциям, но и визуально удлиняет силуэт.

Прическа в этом образе осталась верной фирменному стилю принцессы - мягкие объемные локоны с пробором набок.

Образ дополнили лаконичные серьги и знаменитое помолвочное кольцо с сапфиром, которое Кейт традиционно надевает на официальные встречи.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Второй образ: неожиданная коса и спортивный стиль

Гораздо больше внимания привлек другой выход принцессы, который состоялся 27 января 2026 года во время визита в северную Англию. Здесь Кейт Миддлтон удивила публику необычной для себя прической - аккуратной косой, перекинутой через плечо.

Интересно, что смена образа произошла буквально "на ходу". На первой встрече в службе терапии детских травм Кэтрин появилась с распущенными волосами и классическими локонами.

А уже во время прогулки с благотворительной организацией Mind Over Mountains она вышла к людям с косой, дополнив ее кепкой Baker Boy hat.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Новую прическу принцесса сочетала с более спортивным и практичным нарядом: оливковой курткой, джинсами скинни и удобными ботинками для ходьбы. Такой образ выглядел непринужденнее и современнее, чем привычные официальные "луки" Кейт.