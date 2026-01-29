Катя Осадча показала головне модне поєднання сезону: небесний і бургунді

Телеведуча Катя Осадча продемонструвала актуальний модний образ, поєднавши небесно-блакитний і глибокий винний кольори. Цей стильний вибір підтверджує: сучасний діловий гардероб може бути яскравим, елегантним і трендовим.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Гра кольорів: небесна блакить і бордо

Основою образу став костюм у світлому небесно-блакитному відтінку. Такий колір асоціюється з легкістю, свіжістю та візуально освіжає зовнішність, що робить його одним із фаворитів сезону.

Водночас Осадча уникнула монохромності, додавши до образу насичені винні акценти - відтінок марсала, який залишається актуальним уже кілька сезонів поспіль.

Поєднання холодної пастелі та теплого глибокого бордо вважається одним із найвдаліших у сучасному гардеробі. Воно додає образу статусності та балансу, не перевантажуючи його.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Деталі, що формують стиль

Особливу увагу в образі телеведучої привертають аксесуари та продумані стилістичні рішення.

Широкий шкіряний корсет у винному кольорі став ключовим акцентом - він підкреслив талію та додав структурності костюму вільного крою.

Під жакетом помітний напівпрозорий лонгслів у тон до аксесуарів, який створює вертикаль кольору та візуально витягує силует.

Завершили образ класичні туфлі-човники з округлим носком у тому ж винному відтінку. Таке взуття не лише підкреслює елегантність, а й логічно замикає стилістичну композицію.

Осадча показала модний "лук" (фото: instagram.com/kosadcha)

Чому цей образ актуальний

Сучасна мода дедалі більше відходить від стриманого чорно-білого офісного дрес-коду. На зміну йому приходять складні кольорові поєднання, оверсайз-силуети та сміливі акценти.

Катя Осадча на власному прикладі демонструє, що діловий образ може бути яскравим, сучасним і водночас елегантним.

Такий стиль легко адаптується як для робочих зустрічей, так і для світських заходів, а прийом з акцентом на талії дозволяє зберегти жіночність навіть в об’ємному вбранні.

Образ Осадчої вкотре підтверджує: грамотна робота з кольором і деталями здатна зробити навіть класичний костюм модним акцентом сезону.

Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)