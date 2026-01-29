ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Катя Осадча показала головне модне поєднання сезону: небесний і бургунді

Четвер 29 січня 2026 12:00
UA EN RU
Катя Осадча показала головне модне поєднання сезону: небесний і бургунді Катя Осадча (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Телеведуча Катя Осадча продемонструвала актуальний модний образ, поєднавши небесно-блакитний і глибокий винний кольори. Цей стильний вибір підтверджує: сучасний діловий гардероб може бути яскравим, елегантним і трендовим.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Гра кольорів: небесна блакить і бордо

Основою образу став костюм у світлому небесно-блакитному відтінку. Такий колір асоціюється з легкістю, свіжістю та візуально освіжає зовнішність, що робить його одним із фаворитів сезону.

Водночас Осадча уникнула монохромності, додавши до образу насичені винні акценти - відтінок марсала, який залишається актуальним уже кілька сезонів поспіль.

Поєднання холодної пастелі та теплого глибокого бордо вважається одним із найвдаліших у сучасному гардеробі. Воно додає образу статусності та балансу, не перевантажуючи його.

Катя Осадча показала головне модне поєднання сезону: небесний і бургундіКатя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Деталі, що формують стиль

Особливу увагу в образі телеведучої привертають аксесуари та продумані стилістичні рішення.

Широкий шкіряний корсет у винному кольорі став ключовим акцентом - він підкреслив талію та додав структурності костюму вільного крою.

Під жакетом помітний напівпрозорий лонгслів у тон до аксесуарів, який створює вертикаль кольору та візуально витягує силует.

Завершили образ класичні туфлі-човники з округлим носком у тому ж винному відтінку. Таке взуття не лише підкреслює елегантність, а й логічно замикає стилістичну композицію.

Катя Осадча показала головне модне поєднання сезону: небесний і бургундіОсадча показала модний "лук" (фото: instagram.com/kosadcha)

Чому цей образ актуальний

Сучасна мода дедалі більше відходить від стриманого чорно-білого офісного дрес-коду. На зміну йому приходять складні кольорові поєднання, оверсайз-силуети та сміливі акценти.

Катя Осадча на власному прикладі демонструє, що діловий образ може бути яскравим, сучасним і водночас елегантним.

Такий стиль легко адаптується як для робочих зустрічей, так і для світських заходів, а прийом з акцентом на талії дозволяє зберегти жіночність навіть в об’ємному вбранні.

Образ Осадчої вкотре підтверджує: грамотна робота з кольором і деталями здатна зробити навіть класичний костюм модним акцентом сезону.

Катя Осадча показала головне модне поєднання сезону: небесний і бургундіОсадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Катя Осадча Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Рубіо назвав ключову розбіжність України та РФ, яку "дуже складно" подолати
Рубіо назвав ключову розбіжність України та РФ, яку "дуже складно" подолати
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві