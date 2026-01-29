ua en ru
Катя Осадчая показала главное модное сочетание сезона: небесный и бургунди

Четверг 29 января 2026 12:00
Катя Осадчая показала главное модное сочетание сезона: небесный и бургунди Катя Осадчая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала актуальный модный образ, соединив небесно-голубой и глубокий винный цвета. Этот стильный выбор подтверждает: современный деловой гардероб может быть ярким, элегантным и трендовым.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Игра цветов: небесный и бордо

Основой образа стал костюм в светлом небесно-голубом оттенке. Такой цвет ассоциируется с легкостью, свежестью и визуально освежает внешность, что делает его одним из фаворитов сезона.

При этом Осадчая избежала монохромности, добавив в образ насыщенные винные акценты - оттенок марсала, который остается актуальным уже несколько сезонов подряд.

Сочетание холодной пастели и теплого глубокого бордо считается одним из самых удачных в современном гардеробе. Оно добавляет образу статусности и баланса, не перегружая его.

Катя Осадчая показала главное модное сочетание сезона: небесный и бургундиКатя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Детали, формирующие стиль

Особое внимание в образе телеведущей привлекают аксессуары и продуманные стилистические решения.

Широкий кожаный корсет в винном цвете стал ключевым акцентом - он подчеркнул талию и добавил структурности костюму свободного кроя.

Под жакетом заметен полупрозрачный лонгслив в тон к аксессуарам, который создает вертикаль цвета и визуально вытягивает силуэт.

Завершили образ классические туфли-лодочки с округлым носком в том же винном оттенке. Такая обувь не только подчеркивает элегантность, но и логично замыкает стилистическую композицию.

Катя Осадчая показала главное модное сочетание сезона: небесный и бургундиОсадчая показала модный "лук" (фото: instagram.com/kosadcha)

Почему этот образ актуален

Современная мода все больше отходит от сдержанного черно-белого офисного дресс-кода. На смену ему приходят сложные цветовые сочетания, оверсайз-силуэты и смелые акценты.

Катя Осадчая на собственном примере демонстрирует, что деловой образ может быть ярким, современным и одновременно элегантным.

Такой стиль легко адаптируется как для рабочих встреч, так и для светских мероприятий, а прием с акцентом на талии позволяет сохранить женственность даже в объемном наряде.

Образ Осадчей в очередной раз подтверждает: грамотная работа с цветом и деталями способна сделать даже классический костюм модным акцентом сезона.

Катя Осадчая показала главное модное сочетание сезона: небесный и бургундиОсадчая задает тренды (фото: instagram.com/kosadcha)

