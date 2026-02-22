Горняк показала багатошаровий "лук" із пальтом і светром: повторіть цей тренд
Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала, як легко створити стильний багатошаровий образ для весни 2026. Пальто, джинси та светр на плечах - ідеальне поєднання комфорту та елегантності, яке зможе повторити кожна.
Джинсовий total look
Основою образу стала комбінація джинсової сорочки та широких джинсів:
- Джинси: модель wide-leg темно-синього кольору візуально подовжує ноги та додає сучасного об’єму.
- Сорочка: Христина одягла довгу сорочку поверх джинсів, але застебнула її лише на верхні ґудзики.
Таке поєднання створює базу, яка підходить для будь-якого стилю і легко адаптується під різні аксесуари та верхній одяг.
Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Верхній одяг - класичне пальто
Поверх деніму Христина обрала довге пальто прямого крою чорного відтінку.
- Вертикальні лінії пальто витягують силует, роблячи фігуру стрункішою.
- Такий верхній одяг - універсальна інвестиція: підійде і до кросівок, і до елегантних чобіт.
Цей елемент гардеробу забезпечує тепло та створює акуратний, завершений образ.
Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
"Фішка" образу: светр замість шарфа
Оригінальне рішення від Христини - накинути бежевий джемпер грубої в’язки на плечі та зав’язати рукави спереду.
- Це додає текстури та створює додатковий шар тепла біля шиї.
- Нейтральний бежевий колір пом’якшує контраст між темним пальтом і синім денімом.
- Светр легко можна зняти або накинути під пальто у разі холодної погоди.
Такий прийом не лише стильний, а й максимально практичний для весняних змін погоди.
Колишня Остапчука показала модний лук на весну (фото: instagram.com/kristygor)
Акценти та аксесуари
Деталі роблять образ "живим" та завершеним:
- Взуття: замшеві лофери насиченого теракотового кольору. Яскрава пляма на фоні спокійної гами підкреслює стиль.
- Сумка: містка модель у синьому кольорі, що перегукується з джинсами. Додаткова родзинка — хустка, пов’язана на ручку сумки.
- Аксесуари: класичні окуляри-авіатори, золоті сережки-кульки та червоний манікюр.
Такі дрібниці створюють завершений і дорогий вигляд без зайвої витонченості.
Колишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)
Як повторити образ Христини Горняк
- Візьміть свої улюблені джинси та джинсову сорочку (тон не обов’язково повинен збігатися).
- Додайте довге пальто темного кольору.
- Накиньте на плечі будь-який базовий светр (бежевий, молочний або сірий).
- Виберіть контрастне взуття: бордове, руде або навіть білі кеди.
- Доповніть образ класичними окулярами та лаконічними аксесуарами.
Цей "лук" ідеально підходить для прогулянок містом: багатошаровість захищає від вітру, а правильне поєднання базових речей робить образ елегантним і сучасним одночасно.
Як повторити "лук" Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
