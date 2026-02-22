ua en ru
Нд, 22 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Горняк показала багатошаровий "лук" із пальтом і светром: повторіть цей тренд

Неділя 22 лютого 2026 11:05
UA EN RU
Горняк показала багатошаровий "лук" із пальтом і светром: повторіть цей тренд Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала, як легко створити стильний багатошаровий образ для весни 2026. Пальто, джинси та светр на плечах - ідеальне поєднання комфорту та елегантності, яке зможе повторити кожна.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Більше цікавого: Дружина Остапчука показала тредові лофери на весну 2026

Джинсовий total look

Основою образу стала комбінація джинсової сорочки та широких джинсів:

  • Джинси: модель wide-leg темно-синього кольору візуально подовжує ноги та додає сучасного об’єму.
  • Сорочка: Христина одягла довгу сорочку поверх джинсів, але застебнула її лише на верхні ґудзики.

Таке поєднання створює базу, яка підходить для будь-якого стилю і легко адаптується під різні аксесуари та верхній одяг.

Горняк показала багатошаровий &quot;лук&quot; із пальтом і светром: повторіть цей трендХристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Верхній одяг - класичне пальто

Поверх деніму Христина обрала довге пальто прямого крою чорного відтінку.

  • Вертикальні лінії пальто витягують силует, роблячи фігуру стрункішою.
  • Такий верхній одяг - універсальна інвестиція: підійде і до кросівок, і до елегантних чобіт.

Цей елемент гардеробу забезпечує тепло та створює акуратний, завершений образ.

Горняк показала багатошаровий &quot;лук&quot; із пальтом і светром: повторіть цей трендХристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"Фішка" образу: светр замість шарфа

Оригінальне рішення від Христини - накинути бежевий джемпер грубої в’язки на плечі та зав’язати рукави спереду.

  • Це додає текстури та створює додатковий шар тепла біля шиї.
  • Нейтральний бежевий колір пом’якшує контраст між темним пальтом і синім денімом.
  • Светр легко можна зняти або накинути під пальто у разі холодної погоди.

Такий прийом не лише стильний, а й максимально практичний для весняних змін погоди.

Горняк показала багатошаровий &quot;лук&quot; із пальтом і светром: повторіть цей трендКолишня Остапчука показала модний лук на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Акценти та аксесуари

Деталі роблять образ "живим" та завершеним:

  • Взуття: замшеві лофери насиченого теракотового кольору. Яскрава пляма на фоні спокійної гами підкреслює стиль.
  • Сумка: містка модель у синьому кольорі, що перегукується з джинсами. Додаткова родзинка — хустка, пов’язана на ручку сумки.
  • Аксесуари: класичні окуляри-авіатори, золоті сережки-кульки та червоний манікюр.

Такі дрібниці створюють завершений і дорогий вигляд без зайвої витонченості.

Горняк показала багатошаровий &quot;лук&quot; із пальтом і светром: повторіть цей трендКолишня Остапчука показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)

Як повторити образ Христини Горняк

  1. Візьміть свої улюблені джинси та джинсову сорочку (тон не обов’язково повинен збігатися).
  2. Додайте довге пальто темного кольору.
  3. Накиньте на плечі будь-який базовий светр (бежевий, молочний або сірий).
  4. Виберіть контрастне взуття: бордове, руде або навіть білі кеди.
  5. Доповніть образ класичними окулярами та лаконічними аксесуарами.

Цей "лук" ідеально підходить для прогулянок містом: багатошаровість захищає від вітру, а правильне поєднання базових речей робить образ елегантним і сучасним одночасно.

Горняк показала багатошаровий &quot;лук&quot; із пальтом і светром: повторіть цей трендЯк повторити "лук" Христини Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна і назвав термін
Віткофф заговорив про зустріч Зеленського і Путіна і назвав термін
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"