ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как носить лоферы, чтобы даже простой образ выглядел дорого: секрет Кристины Горняк

07:15 12.03.2026 Чт
3 мин
Одна деталь, и ваш весенний образ заиграет новыми красками
aimg Катерина Собкова
Как носить лоферы, чтобы даже простой образ выглядел дорого: секрет Кристины Горняк Кристина Горняк (коллаж: РБК-Украина)

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк показала, как правильно сочетать лоферы с базовым гардеробом, чтобы даже простые комплекты выглядели стильно и дорого.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Больше интересного: Горняк показала многослойный "лук" с пальто и свитером

Игра фактур

Ключевая особенность образа - контраст материалов. Верх составляет объемная рубашка из плотного темного денима oversize-кроя. Она выглядит расслабленно, немного грубо и отлично балансирует откровенную длину низа.

Низ - белая мини-юбка с объемным цветочным кружевом, добавляющим романтичности и легкости. Сочетание "деним + кружево" уже несколько сезонов остается классикой, которая всегда выглядит свежо весной.

Такой контраст делает образ одновременно динамичным и женственным, а каждый элемент подчеркивает индивидуальность Кристины.

Как носить лоферы, чтобы даже простой образ выглядел дорого: секрет Кристины ГорнякКристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Обувь - классические лоферы

Настоящий герой этого "лука" - лоферы. Модель на массивной, но сдержанной подошве с фирменной металлической пряжкой "приземляет" легкую юбку, делая наряд подходящим и для вечеринки, и для ежедневного городского ритма.

Лоферы не только добавляют статусности, но и делают образ завершенным, подчеркивая smart-casual концепцию. Они универсальны: одна пара подходит и для офиса, и для прогулки, и для свидания, что делает их must-have этой весной.

Как носить лоферы, чтобы даже простой образ выглядел дорого: секрет Кристины ГорнякБывшая Остапчука показала модный "лук" на весну (фото: instagram.com/kristygor)

Главный акцент - розовые носки

Яркий акцент образа - высокие розовые носки цвета фуксии. Это смелое решение на пике популярности, которое разбивает монохромность нижней части и привлекает внимание к ногам.

Такой ход добавляет стилю иронии и fashion-наглости, превращая простой smart-casual лук в продуманный стейтмент.

Аксессуары и детали

Большая сумка в глубоком синем или черном цвете, поддерживает цвет рубашки и добавляет деловых ноток.

Узкие солнцезащитные очки в темной оправе подчеркивают загадочность лица, а прямые ухоженные волосы с ровным пробором соответствуют эстетике quiet luxury, где ухоженность является главным украшением.

Как носить лоферы, чтобы даже простой образ выглядел дорого: секрет Кристины ГорнякБывшая жена Владимира Остапчука (фото: instagram.com/kristygor)

Почему эти лоферы - must-have этой весны

  • Универсальность: подходят для деловых встреч и свиданий.
  • Комфорт: идеально для городского ритма, долгих прогулок и ежедневного ношения.
  • Стиль: выглядят дорого и сдержанно, но имеют характер, что делает образ завершенным и узнаваемым.

Образ Кристины Горняк демонстрирует, как правильно играть контрастами и деталями: маскулинная основа, женственные фактуры и яркие акценты создают стильный и современный smart-casual "лук", который можно повторить в своем гардеробе.

Лоферы в этом сете - настоящий спаситель, который спасет любой весенний лук, добавляя ему и элегантности, и статусности.

Как носить лоферы, чтобы даже простой образ выглядел дорого: секрет Кристины ГорнякКак повторить "лук" Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Еще больше интересного:

"Лук" жены Остапчука с лоферами, который выглядит на миллион

Надя Дорофеева показала мокасины, которые делают весенний образ дороже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Зеленский обратился к Трампу: "Давите на Путина, а не на меня"
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко